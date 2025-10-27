Son Mühür / Alper Temiz - Karşıyaka Belediyesi önünde bir araya gelen pazarcı esnafı, belediyenin iştiraki Kent A.Ş. üzerinden Arkhe Gelişim şirketine yapılan devir ve protokoller konusunda şeffaflık çağrısı yaptı. Pazarcılar belediyenin, esnafın kasasına giren rakamı netleştirmesini istiyor. Eylemler, pazarcı esnafının Bostanlı Pazaryeri ve bazı pazar tezgahlarının devri sırasında usulsüzlük iddiaları ve şeffaf olmayan işlemlere tepki olarak başlamıştı.

“Şirketin sahibi başkan yardımcınızın danışmanı mıydı?”

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar bugün gerçekleştirilen eylemde şunları söyledi:

“Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a buradan sesleniyoruz; Karşıyaka Belediyesi şirketi Kent A.Ş.'nin Arkhe Gelişim şirketi ile yaptığı protokol var mı? Eğer varsa başkan açıklasın? Öte yandan belediye şirketinin kasasına ne kadar girecek? Tüm bunları açıklayabilecek yüreğiniz var mı? Kaldı ki esnafımızdan talep edilen toplam 1.040.000.000 TL gibi bir rakam var; bu rakamın ne kadarı belediye şirketine, belediyeye kasasına girecek; ya da girecek mi? Belediye başkanının yaptığı açıklamada ‘Ben burayı Arkhe şirketine verdim, onlar ne yaparsa işlerine karışmıyoruz’ demek; biz bu şirketi zengin ediyoruz demek.

O halde soruyorum, bu şirket kimin? Bu şirketin başındaki şahıs sizin genel başkan yardımcınızın önceden danışmanı mıydı? Biz pazarcı esnafı olarak asla buna müsaade etmeyeceğiz. Gerekli yasal girişimlerde bulunduk. Bu konudaki hukuksuz kararı alanlar kaçmak, saklanmak, kamuoyunun karşısına çıkmamakla sorumluluktan kaçamaz. Bu konu bir an önce çözülmezse tüm İzmir pazarcı esnafımızla Karşıyaka Belediyesi önünde olacağız. Sizin peşkeş çektiğiniz şirket sahiplerinin ayak takımının tehditlerine boyun eğmeyeceğiz gibi hukuksuz kararlarınıza da boyun eğmeyeceğiz."