Son Mühür / Alper Temiz -Foça İsmetpaşa Mahallesi sakinleri, 23 Ekim’de yaşanan sel felaketini unutamıyor. Platform üyeleri Ramis Sağlam ve Mevlüt Ülgen’in mahalledeki incelemelerinde, vatandaşlar yaşadıkları endişe dolu anları aktardı.

243 Sokak sakinlerinden biri, “Evlerimizde oturuyorduk, yağmur normalin üzerindeydi ama birden deprem olur gibi bir ses geldi ve sokağımız suyla doldu. Bahçelerimiz tamamen su altında kaldı. Sonradan öğrendik ki, Jandarma Alay Komutanlığına bitişik istinat duvarı çökmüş. Hepimiz çok korktuk” dedi.

Başka bir mahalle sakini, benzer olayların geçmişte de yaşandığını belirterek, “İstinat duvarı daha önce de yıkılmıştı. Sorun, buradaki dere yatağına önlem alınmamasından kaynaklanıyor. Yetkililer artık bu sorunu çözmeli” ifadelerini kullandı.

Mahallede yaşayan diğer yurttaşlarsa, askeriyeye ait bariyerlerin ve sokak içindeki kanalların, yoğun yağmur sularını yönlendirecek şekilde düzenlenmediğini vurguladı. “Üzerimize bir anda tonlarca yağmur suyu boşaldı. Hasarın daha fazla olmasını engellemek için acilen önlem alınmalı” dediler.

Fotoğraf: Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu

Mahallelinin talepleri

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu’nun aktardığına göre, mahalle sakinleri özellikle şunları talep ediyor:

243 Sokaktaki dere yatağına acil önlem alınması.

Askeriye içinden başlayan kanal ve sokak içi drenaj sistemlerinin yoğun yağmurlara uygun hale getirilmesi.

Mahalle sakinleri, yaşanan felaketten ders çıkarılmasını ve benzer tahribatların önlenmesini istiyor.