Son Mühür / Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi, İzmir Oryantiring Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlediği oryantiring etkinliğiyle her yaştan sporcuyu doğa ve kent parkurlarında bir araya getirdi. Organizasyonun ilk günü Yamanlar Gençlik Merkezi çevresinde, ikinci günü ise Bostanlı’da gerçekleştirildi. Toplam 14 kategoride yapılan etkinlikte sporcular, harita ve pusula yardımıyla yön bulma becerilerini test etti.

Yamanlar’da 25 sporcu parkura çıktı

Yarışların ilk gününde Yamanlar etabında parkur uzunlukları 1500 metre ile 4100 metre arasında değişti. Bu etapta 11–55 yaş aralığında 25 sporcu mücadele verdi. İkinci gün Bostanlı’da kurulan parkurlarda uzunluklar 660 metre ile 3770 metre arasında belirlendi. Bu etapta 8–70 yaş aralığında 106 sporcu parkura çıktı. Kadınlar ve erkeklerde yedişer olmak üzere toplam 14 kategoride yarışmalar tamamlandı.

Ödüller Bostanlı’da verildi

Yarışmaların ardından Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı’nda ödül töreni düzenlendi. “Minik” ve “Kendini minik hisseden” kategorilerinde yarışan tüm sporculara katılım madalyası takdim edildi. Diğer kategorilerde ilk üçe giren sporcular kürsüye çıkarak madalyalarını aldı.

Başkan Ünsal: “Karşıyaka’nın spor kenti kimliği güçlenecek”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, organizasyona ilişkin değerlendirmesinde sporu ve hareketli yaşamı yaygınlaştırma hedefini vurguladı. Ünsal, “Yamanlar’dan Bostanlı’ya uzanan parkurlarda sporu, doğayı ve dayanışmayı buluşturan güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıldı. Dereceye giren sporcular kutlandı, parkurları tamamlayan tüm katılımcılara teşekkür edildi. Karşıyaka’da hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve çocukları sporla büyütmek amacıyla çalışmalar sürdürülecek. Karşıyaka’nın spor kenti kimliği hep birlikte daha da güçlendirilecek” ifadelerini kullandı.