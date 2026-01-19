Son Mühür/ Emine Kulak- TÜM BEL-SEN İzmir 1 No’lu Şube, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT’u kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Geniş katılımlı ilk oturum

Görüşmeye İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, 1. Hukuk Müşaviri Av. Utku Kılınç, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sinan Toyğun ile sendikanın Ege Bölge Avukatı Nazan Sakallı Aktaş, yürütme kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri katıldı. Toplantıda öncelikle toplu sözleşme sürecinin usul ve işleyişine ilişkin çerçevenin belirlenmesi konusunda mutabakata varıldı.

Toplantı takvimi netleşti

Görüşmeler kapsamında Sendika tarafından sunulan taslak metindeki maddelerin tek tek okunarak değerlendirilmesi, heyetin Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere üçer gün arayla toplanması, ikinci oturumun 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.

Bazı maddeler ertelendi

İlk oturumda taslak metnin 14’üncü maddesine kadar olan bölümü okunarak değerlendirildi. 9 ve 10’uncu maddelerin daha sonra görüşülmek üzere ertelendiği, diğer maddeler üzerinde ise tarafların mutabık kaldığı ifade edildi.

Hedef 15 Şubat

Diğer yandan toplu sözleşme sürecinin 15 Şubat tarihine kadar sonuçlandırılması yönünde tarafların karşılıklı irade beyanında bulundu.

“Emekçilerden yana mücadelemizi sürdüreceğiz”

TÜM BEL-SEN İzmir 1 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamasında, emekçilerden yana bir Toplu İş Sözleşmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edileceği belirtilerek, sürecin her aşamasında üyelerin bilgilendirileceği ifade edildi. Sendika dışından yapılan açıklamalara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.