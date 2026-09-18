Son Mühür / Yağmur Daştan – İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Ulucak Mahallesi ‘Taş Kahve’ mevkiinde, Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrencileri için vatandaştan ‘güvenli okul yolu’ çağrısı geldi. Ulucak ve çevre köylerden hafta içi hemen her gün okula gidip gelen öğrencilerin güzergahında yaya yolu ya da kaldırımın bulunmadığını ileri süren vatandaş, gençlerin can güvenliğinin risk altında olduğunu savundu. Zaman zaman ağır iş makinelerinin de seyrettiği yolda öğrencilerin bariyerlerin dibinden yürüyerek okullarına ulaşmaya çalıştığını söyleyen bölge sakini, “Acil çözüm” çağrısı yaptı.

“Her gün sabah gidiş ve akşam dönüş saatlerinde öğrenciler böylesi riskli bir durumu yaşıyor” ifadelerini kullanan vatandaş, duruma tepki gösterdi.

“Yol yapılabilecek alan da var”

Yol kenarındaki refüj demirlerinin arkasında yeterli alanın bulunduğuna işaret eden vatandaş, “Ya bir ulaşım servis ya da yolun kenarındaki refüj demirlerinin arkasında yeterli yaya yolu olabilecek alan var. Güvenli yaya yolu oluşturulmasını talep ediyoruz. Belediye, karayolları ya da kaymakamlık… Bütün yetkililerden duruma müdahale etmelerini istiyoruz” diye konuştu.