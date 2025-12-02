İzmir belediyelerinin aylık gerçekleştirilen meclis toplantıları maratonu sürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Karşıyaka Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda birçok gündem maddesi öne çıkarken, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile AK Parti Meclis Üyesi Hasan Ünal arasındaki tartışma dikkat çekti.

Başkan Ünsal'ın gergin halleri ve tavırları dikkatten kaçmazken, söz verme yetkisi üzerindeki ısrarı tartışmanın fitilini ateşledi. Başkan Ünsal'ın "Burada sadece ben söz veririm, böyle konuşamazsınız" sözleri dikkat çekerken, Başkan Ünsal'a AK Parti Meclis Üyesi Hasan Ünal'dan yanıt gecikmedi.

"Bu çok hakkaniyetli değil!"

Başkan Ünsal'ın sözlerinin ardından konuşan Ünal, "Öncelikle bu tavrınız hoş değil. Orası sizin Allah'ın ya rabbim diyeceğiniz bir makam değil. Herkes dilediği şekilde konuşuyor. Bir arkadaşımıza, cevap hakkı doğuyorsa bölüyorsunuz. Bu çok hakkaniyetli değil. Bundan geri adım atın." dedi.

