Karşıyaka Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısında Bostanlı Pazaryeri’nin işletme devri gündeme geldi. Tartışmalara neden olan devre ilişkin AK Parti Meclis Üyesi Hasan Ünal, “Konunun neresinden bakarsanız bakın eleştiri çıkıyor. Esnaf açısından hassas, hukuki olarak da tartışmalı bir durum ortada. Pazar yerinde 900 tezgâh var. Kent A.Ş. eliyle bu organizasyon yapılabilirdi. Ancak bir firmaya verilmesi, esnafla pazarlık yapılması ve 450 ile 800 bin lira arasında bedellerin konuşulması hiçbirimizin içine sinmedi” dedi.

Ünal, pazar alanının işletme devrinden belediyeye 180 milyon lira artı KDV gelir sağlanacağını hatırlatarak, “Bu gelir maaşlar ve hizmetler için önemli ancak paranın nereye gittiği belirsiz. Konuyu meclise getirin, biz destek verelim. Kimseyi zengin etmeyelim, esnafı da mağdur etmeyelim” ifadelerini kullandı.

AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Said Atılğan ise devrin hukuksuz olduğunu savunarak, “Bugün halkın vergisiyle sahip olunan pazaryerinin nasıl satıldığını konuşuyoruz. Meclisin yetkisi gasp edildi. Taşınmazlar üzerindeki ayni hak devri meclisin yetkisindedir. Kent A.Ş. eliyle yapılması yetki dışıdır. Bu durum kamu zararı doğurmuştur” dedi.

Atılğan’ın “Kendini bilmezlerin bu durumu hem Karşıyakalılara hem de hukuka çelme atmadır” sözlerine Belediye Başkanı Yıldız Ünsal tepki gösterdi. Ünsal, “Bana kendini bilmez diyemezsin. Ne atanmışlara ne de seçilmişlere” yanıtını verdi. Atılğan ise “Sizi kastetmedim, siz seçilmişsiniz” diye karşılık verdi.

Bostanlı Pazaryeri’nin işletme devri, hem esnaf hem de siyasi çevreler tarafından tartışılmaya devam ederken, muhalefet meclis kararı alınmadan yapılan bu işlemin iptalini talep etti.

"2034'e dek talep yok"

Ünal, “Yanlış aktarıyorsunuz. Şirket esnaftan 800 bine yakın ücret talep ediyor” diye çıkıştır. Ancak Başkan Ünsal, “539 adet tezgahın tamamı buradan yer alabilir. Biz bunun sözünü protokole ekledik” dedi. Ünsal, “Bir tane 850 bin liralık makbuzun olduğu da dile getirildi. 850 tezgah için anlaşma yaptık. Peynirci ve balıkçıları bundan ayırdık. 800 çarpı 850, 680 milyon lira eder. Mart 2034’ya kadar da hiçbir ödeme yoktur. Tek rant Kent A.Ş’nin maaşlarının ödemesidir. 2021 yılından beri Kent A.Ş maaşları doğru düzgün ödenmiyor. Önce çalışanın maaşı verilecek iş öyle idare olunur. Ancak bu pazaryeri eylemlerinde dernek başkanı burada ses bombası dahi attı. Bu nasıl bir zorbalıktır. Sürekli 'Rant var' diye protesto ediliyor. Sürekli eski dernek başkanları da bizi arıyor ve 'Ben eski dernek başkanıyım buranın işletmesini başkan bize versin' diyor. Bu rant protestosu mudur yoksa vurgun girişimi midir? Cumartesi günü oraya tezgah açmaya gelecek olan kişilere ise tehditler savruldu. bıçak çıkartanlar oldu. Bu bir zorbalıktır. Rant iddiaları 850 bin lira gibi uçuk rakamlar gerçeği yansıtmadığı gibi, öncelik 539 esnafın olduğu da ortadayken yapılanlar zorbalıktan başka bir şey değildir” diye konuştu.

"Gediz'den uyarı geldi"

Elektrik ile ilgili arızalara da değinen Başkan Ünsal, "Gediz elektrik bize yazı yazdı. elektrik hattı bulunan panolara yağmur nedeniyle su geldiği ve can mal tehlikesi olduğu iletildi. İç tesisat arızası olduğu da dile getirildi. Biz de organik pazarı iki haftalığına başka yere aldık. Bu nedenle pazarın açılmamasını talep edip başka yer gösterdik. Pazarcılar odası başkanı 'elektrikle ilgili tüm kazaların sorumlusu benim' dedi. Ancak bu ilçede tek sorumlu benim. Ben ise bu nedenle elektriklerin açılmasını istemedim. Sadece gıda bölümünde açıldı oda gıda güvenliği içindir" diye konuştu.

"Pazarcılar Sahibinden'de 1 milyona tezgah satıyor"

Ünal, "539 esnafa burayı ücretsiz vermiyorsunuz. Tezgah başına 850 bin lira para istediler. Siz yok dediniz ancak bendeki sözleşmede 6 tezgaha ödenmiş yüklü miktarda bir sözleşme var. görevde kalma süreniz bir kaç yıl. Yeniden başkan olur musunuz bilinmez ancak 2034'e dek geleceği ipotek etmek doğru değildir" dedi. 1 milyon 100 bin liraya pazarcıların tezgah sattığını söyleyen Başkan Ünsal, "Sahibinden adlı sarı sitede bu pazarcılar burada 1 milyona tezgah satıyor" dedi.