Yaşar Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Green Minds ekibi, Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü’nün gıda alanındaki girişimcilik programı EIT Food – Waste-to-Value yarışmasında finale kalmayı başardı.

Ekip, gıda israfını azaltmaya yönelik geliştirdiği yapay zeka tabanlı FoodGuard uygulamasıyla jüri değerlendirmelerini geçerek önemli bir başarıya imza attı.

Gıda israfına karşı üniversiteli çözümü

“Waste-to-Value” çatısı altında düzenlenen yarışmada Green Minds ekibinin geliştirdiği FoodGuard uygulaması, tüketicilerin evdeki gıdaları daha verimli kullanmasını sağlamayı hedefliyor.

Uygulama; ürünlerin son kullanma tarihini tahmin eden yapay zeka algoritmaları, eldeki malzemelere göre kişiselleştirilmiş tarif önerileri, süresi yaklaşan gıdalar için yeniden kullanım önerileri gibi fonksiyonları tek bir platformda buluşturuyor.

Proje, Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Eftymia Staiou mentörlüğünde geliştirildi.

Finalde dört takımda Yaşar Üniversitesi imzası

Yarışmada 23 ekip arasından seçilen 10 finalist arasında Yaşar Üniversitesi yalnızca kendi öğrencileriyle değil, mentörlük verdiği üç farklı üniversite ekibiyle de öne çıktı. Böylece finalde yer alan 10 takımdan dördünde Yaşar Üniversitesi aktif rol üstlenmiş oldu.

Finale kalan ekipler arasında Yaşar Üniversitesi akademisyenlerinin desteğiyle hazırlanan:

Waste2Biotech – Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel mentörlüğünde, WaViva – Alperen Kızılkulak mentörlüğünde, Foodies – Başak Kaftan mentörlüğünde hazırlanan projeler de yer alıyor.

Finale giden yol: 7 aylık girişimcilik maratonu

Nisan 2025’te başlayan ve EIT Food desteğiyle yürütülen program;

Foodback, Polonya Bilimler Akademisi Gıda Araştırma Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Tarım Teknoloji Merkezi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Programa Avrupa ve Türkiye’den 33 üniversiteden 100’ü aşkın öğrenci katıldı. Katılımcılar, yedi ay boyunca girişimcilik eğitimleri alarak prototip geliştirme süreçlerinde uzman mentörlerle çalıştı.

11 Kasım’da final sunumu yapılacak

Finalistler, projelerini 11 Kasım 2025’te Impact Hub İstanbul’da jüri karşısına çıkaracak. Dereceye giren takımlar için toplam 3.000 avroluk ödül dağıtılacak:

Birinci ekip: 1.500 avro

İkinci ekip: 1.000 avro

Üçüncü ekip: 500 avro

Green Minds ekibi finalistleri

FoodGuard projesini hayata geçiren ekip, Yaşar Üniversitesi Endüstri ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden oluşuyor:

Deniz Bulduk , İldem Minel Güler , Müfide Defne Akbay , Güzin Yağmur Hızlı , Beyza Türk