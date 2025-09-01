Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısında en çok dikkat çeken konu, MHP'li Meclis Üyesi Özgür Solmaz'ın istifası oldu. Başkan Ünsal, Solmaz'ın meclis üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu ve Solmaz'ın istifa dilekçesini 26 Ağustos'ta sunduğunu belirtti.

Toplantıda Solmaz'ın istifasını duyururken, yaşananlara "bir tiyatro oynanmıştı" sözleriyle gönderme yapan Ünsal, duyarlılıklarından dolayı "MHP İlçe Başkanı'na teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

"Tiyatro" tartışması mecliste gerginlik yarattı

Başkan Ünsal'ın "tiyatro" çıkışı üzerine AK Parti Grup Sözcüsü Hasan Ünal söz aldı. Ünal, "Bir tiyatrodan bahsettiniz, bir tiyatronun sonucunda da bu vaka meydana geldi dediniz. Bu hoş bir üslup değil başkan. Ortada bir tiyatro varsa ben de sizi oyunculuğunuzdan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Ünsal ise bu tartışmayı daha fazla uzatmak istemediğini belirterek, "Çok şükür ben tiyatrocu falan değilim. O arkadaşımızın bir hayal dünyası vardı, kendi partileri de gereğini yapmışlar, ben de onlara teşekkür ettim" ifadelerini kullandı. Ünal, bunun üzerine 12 yıl önce oyunculuk yaptığını ancak "oyuncu falan olmadığını" söyledi. Tartışma, Başkan Ünsal'ın "Hayatın gerçekleri öyle değil" demesiyle sona erdi.

Ne olmuştu?

Bu gelişmenin öncesinde, Mayıs ayı olağan meclis toplantısında, Meclis Üyesi Özgür Solmaz ile Başkan Yıldız Ünsal arasında bir tartışma yaşanmıştı. Solmaz, Başkan Ünsal'ın kendisini "gizli bir şekilde" odasına çağırarak, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında suç duyurusunda bulunmasını istediğini öne sürmüştü. Solmaz, altı kez gizli görüşme yaptıklarını iddia etmiş ve kendisinin de MHP'li bir arkadaşının başkan yardımcısı yapılmasını talep ettiğini belirtmişti. İddialara göre, Ünsal bu teklifi kabul etmeyince ilişkileri bozulmuştu.

