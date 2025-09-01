Göztepe'de hareketli günler ve saatler yaşanmaya devam ediyor. Romulo Cardoso'nun RB Leipzig'e transfer olmasının ardından, gelecek ve gidecek oyuncular merak konusu olmuştu. Göztepe'de bir yaprak dökümü daha yaşandı. İzmir temsilcisi, Emersonn Correia da Silva'nın Fransa'nın köklü kulüplerinden Toulouse'a transfer olduğunu açıkladı. Transferle ilgili olarak Göztepe'den paylaşım geldi.

Fransız ekibinin yolunu tuttu!

Göztepe, Emersonn Correia da Silva'nın transferini duyurduğu paylaşımda, "Oyuncumuz Emersonn Correia da Silva'nın, Fransa kulübü Toulouse FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Emersonn'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.