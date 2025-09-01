Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi, Eylül ayı olağan meclis toplantısını Başkan B. Yıldız Ünsal başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda belediye faaliyetleri, imar planı değişiklikleri ve çeşitli yönetmelikler ele alınırken, bir çöp kamyonu bağışı ve bir imar planı maddesi mecliste tartışmalara neden oldu.

Faaliyetler ve moloz kirliliğine para cezası

Başkan Ünsal, Ağustos ayı boyunca belediye tarafından yapılan çalışmaları aktardı. Özellikle son dönemde artan moloz kirliliğine karşı sert bir duruş sergileyerek, inşaat atıklarını sokaklara bırakanlara para cezası uygulanmaya başlandığını hatırlattı. Ayrıca, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlamaları kapsamında Suat Taşer Tiyatro Salonu'nda Yılmaz Özdil'in katılımıyla bir söyleşi düzenleneceği belirtildi.

Yeni atama ve komisyonlara havale edilen önergeler

Toplantıda, Mehmet Emrah Saydam'ın Yapı Kontrol Müdürlüğü görevine atandığı duyuruldu. Ardından, birçok kritik gündem maddesi meclis üyelerinin oylarıyla ilgili komisyonlara havale edildi.

Yazı İşleri Müdürlüğü ve Meclis Denetim Komisyonu yönetmelikleri,

Yapı Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği'ndeki değişiklikler,

Soğukkuyu Mahallesi'ndeki belediye hizmet alanına ait bir taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne satışı,

Şemikler Mahallesi'nde yer alan Şehit Mehmet Ali Yandım İlkokulu'nun yeniden yapımı için belediyeye ait hissenin Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisi,

Latife Hanım Anı Evi ve çeşitli kafe/restoranların işletme hakkının Kent A.Ş.'ye aktarılması,

Cumhuriyet Mahallesi'nde imar planı değişikliği yapılması,

Bostanlı Mahallesi'nde "Yol Boyu Ticaret" talebi ve

Enflasyon kaynaklı maliyet artışları sebebiyle bazı tarife cetvellerinin güncellenmesi önergeleri, ilgili komisyonlara oy birliğiyle havale edildi.

Çöp kamyonu bağışı tartışma yarattı

Gündem maddelerinden biri olan Aydoğanlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bir çöp kamyonu hibe etme talebi, doğrudan oylamaya sunulduğunda tartışmaya yol açtı. AK Parti Grup Sözcüsü Hasan Ünal, bağışçı firmanın daha önce ihalelerde yasaklı duruma düştüğünü belirterek, "Şu anda biz bu hibeyi neye istinaden kabul ediyoruz? Şirketi bu minvalde de araştırmanızı öneriyorum" dedi.

Başkan Ünsal ise bu eleştirilere, "Karşıyaka Belediyesi tüm Türkiye'de bilinen bir ilçe ama iki tane çöp aracımız var. Hiç kimse bir şey karşılığı buraya hibe yapamaz. Temizlik İşleri'ne bağış yapıyorlar, geçen meclis çağrıda bulundum, devamını da bekliyorum. Çok zor durumdayız" sözleriyle karşılık verdi. Tartışmaların ardından önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.

İmar planı maddesi komisyona geri gönderildi

Komisyonlardan gelen raporların görüşüldüğü bölümde ise bir imar planı değişikliği maddesi yeniden tartışıldı. İmbatlı Mahallesi'ndeki dört parseli kapsayan imar planı değişikliği, AK Parti Meclis Üyesi Adem Öztürk ve Hasan Ünal'ın ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmişti. Ancak Öztürk söz alarak, bu parsellerin geçmişte imar planı aldığını ve bu durumun belediyeye kamulaştırma yükü getireceğini belirterek, "Bu bir kamu zararı değil midir? Yapılan bu iş nereden bakarsanız yanlış" dedi. Öztürk, maddenin tekrar görüşülmek üzere komisyonlara geri gönderilmesini talep etti. Önerge, oy birliğiyle kabul edilerek tekrar komisyonlara havale edildi.