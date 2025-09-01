Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bayraklı Belediyesi, iki şirketin sermaye artışını onaylarken, Mansuroğlu Mahallesi’nde bazı imar plan değişiklikleri ve içkili alan düzenlemeleri de kabul edildi. Belediye Başkanı İrfan Önal, sermaye artışlarının belediyenin kesilen gelirleri üzerinden resmiyete geçirildiğini vurguladı.

Bayraklı’da iki şirkete sermaye artışı

Baybel Kentsel Yapı Tasarım Dönüşüm Yenileme Planlama Ticaret AŞ ile Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ sermaye artışı ile ilgili ek gündem maddelerini acil koduyla görüşmek amacıyla meclise ara verilirken, söz konusu gündem maddeleri ilgili komisyonlarda görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

İrfan Önal: Kesilen para belediyenin ana gelirinden kesiliyor

Sermaye artışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal “Bayraklı Belediyesi sermaye artışları sigorta ve vergi dairesi tarafından kesintiler yapıldı. Kesintiler baskıdan kaynaklanıyor. Doğal olarak vergi dairesine, önerdiğimiz yerlerde belediyeye borç karşılığında düşüyor. Bunları da sermaye artışı olarak şirketimize devretmiş olacağız. Yani şu ana kadar bizden yapılmış olan kesintileri bir sermaye artışıyla şirkete vermiş gibi olacağız.

Resmiyette kayıt üzerinde yapmamız gereken bir usul. Şu an 3 evi aldık. Daha süreci devam eden yerler var. Birkaç ev daha var tabii büyüklüğü az. 450 milyon TL civarında devam eden 2 yer var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmuş olduğumuz 11 yerimiz vardı ama bunlar kabul görmedi değerlendiriliyor. Millî Eğitim Bakanlığı’na önerdiğimiz yerler de var. İller Bankası’nda kesilen paramız var. Kesilen para belediyenin ana gelirinden kesiliyor.

Ama şirketin borcu karşılığında kesiliyor. Doğal olarak şirketin bu parayı borcundan düşebilmesi için bizim sermaye artışı olarak bunu şirkete bir şekilde resmiyette göstermemiz lazım. Sigortanın örnek veriyorum 450 milyon TL’yi topladığınızda zaten 700 milyon TL tutuyor. Bu paralar şu an bizden kesiliyor ama şirket adına kesiliyor. Biz sermaye artışı yaptığımızda, şirket adına kesilmiş olacak. Yani resmiyete getiriyoruz.” dedi.

Mansuroğlu’nda imar plan değişikliğine oy birliği

Öte yandan, Bayraklı ilçesinin Mansuroğlu Mahallesi 70 ada, 398 parsele ilişkin 1/100 ölçekli uygulama imar plan değişikliği oy birliği ile kabul edilirken, yine Mansuroğlu Mahallesi’ndeki bazı adreslerin içkili yer bölgesi belirlenmesinin kabulüne ilişkin komisyon raporu ise oy çokluğu ile kabul edildi.

“Bizler vatandaşların sırtına kambur yüklemeyeceğiz”

Ayrıca, emlak vergileri ile ilgili de konuşan Başkan Önal, “Gelirlerin TÜİK verileriyle yapıldığı giderin de serbest piyasa ile yapıldığı bir durum ile karşı karşıyayız. Arada karşılanmayan bu farkı da emlak vergisi olarak almama irademizi sürdürüyoruz. Biz bu artışları vatandaşların sırtına yüklemeyeceğiz. Bizler bu sorunu vatandaşlarımızın sırtına kambur olarak yüklemeyeceğiz.” diye konuştu.