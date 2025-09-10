3.Lig 4. Grup’ta sezona Afyonspor galibiyetiyle başlayan Karşıyaka, cumartesi günü Kütahyaspor’a konuk olacak. Ancak ev sahibi ekibin Dumlupınar Stadı’ndaki tadilat çalışmaları nedeniyle maç, Tavşanlı Ada Stadı’na alındı.

Taraftar kontenjanı ve bilet fiyatı

Konuk Karşıyaka taraftarlarına 250 kişilik kontenjan ayrıldı. Biletlerin, 3. Lig standartları için yüksek bir rakam olan 1.000 TL’den satılacağı açıklandı.

İki takımın geçmiş rekabeti

Karşıyaka ve Kütahyaspor, geçen sezon 3. Lig 1. Grup’ta ikincilik mücadelesi vermişti. İki takımın Kütahya’da oynadığı maç ise olaylı geçmiş ve gündeme gelmişti.