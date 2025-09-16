Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’nda yarın Bursa Yıldırımspor’u Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda konuk edecek. Maç saat 19.00’da başlayacak. İzmir temsilcisi, kupadaki ilk maçına çıkarken, Bursa ekibi 1. Tur’da Altay’ı eleyerek bu aşamaya yükseldi.

Karşıyaka Kupada İlk Maçına Çıkıyor

Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’ndaki mücadelesinde Bursa Yıldırımspor’u Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda ağırlayacak. İzmir ekibi, bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup’ta oynadığı 2 maçta da galip gelerek iyi bir form yakaladı.

Bursa Yıldırımspor, Altay’ı Eleyerek Geldi

Bursa temsilcisi Yıldırımspor ise, 1. Tur’da İzmir’in köklü kulüplerinden Altay’ı eleyerek bu tura adını yazdırdı. Her iki ekip de kupada ilerlemeyi hedefliyor ve bu zorlu mücadelede galip gelerek bir üst tura yükselmek istiyor.

Karşıyaka Teknik Direktörü Basatemür, Kupada İlerlemek İstiyor

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, kupa yolunda ilerlemek istediklerini belirterek, "Kadromuz 25-26 kişilik. Eğer kupada ilerleyebilirsek, tüm oyuncularımızı maçlarda değerlendirme şansı bulacağız. Bu, oyuncuların gelişimi için de önemli bir fırsat. Herkesi hazır tutmak istiyoruz" dedi.