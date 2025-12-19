Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Odası meclis üyesi Güney Baysal, Türkiye tarım sektörünün içinde bulunduğu açmazları ve problemleri değerlendirerek, çiftçinin problemlerinin boyunu aştığını belirterek konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve tespitlerde bulundu.

Güney Baysal: Çiftçimizin problemleri boyunu aşmıştır

Türkiye’de tarımın üzerinde kara bulutların uçtuğunu belirten ve çiftçilerin yaşadıkları problemin boyunu aştığını aktaran İzmir Ticaret Odası meclis üyesi Güney Baysal, “Tarımın üzerinde kara bulutlar uçuyor. Maalesef tarımın ne hale geldiğini herkes görüyor.

Son 25 yıldan beri tarım envanteri çıkarılmamış, ciddi bir planlama yapılmamış. Çiftçimizin problemleri boyunu aşmıştır. Biz hiç olmazsa çiftçimizin birliğini, bütünlüğünü ve doğru bir şekilde kooperatifleştirilmesini sağlayacak çalışma yapabilir miyiz diye düşündük.” diye konuştu.

“Kooperatifçilik sistemimizin daha modern bir hale gelmesi gerekiyor”

Son olarak, Türkiye’de artan maliyetlerin ve iklim krizinin tekrardan kooperatifleşmeyi gündeme getirdiğinin altını çizen Baysal, sayısal verilerle değerlendirildiğinde Türkiye’de yaklaşık 12 bine yakın tarımsal amaçlı kooperatif olduğunun ancak ölçeklerin çok büyük olduğu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde son yıllarda artan maliyetler ve iklim krizi kooperatifleşmeyi tekrardan kamuoyu gündemine getirmiştir. Türkiye’de yaklaşın 12 bine yakın tarımsal amaçlı kurulan kooperatif var. Sayı olarak dünyada üst sıralardayız ama ölçeklerimiz çok küçük. Dağınık ve zayıf yapılarla ilerliyoruz. Kooperatifçilik sistemimizin daha modern bir hale gelmesi gerekiyor.”