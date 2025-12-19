İzmir’in Menderes ve Çeşme ilçelerinde düzensiz göçe yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı İHA ve mobil radar sistemleri tarafından tespit edilen gruplara yapılan müdahalelerde, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 79 düzensiz göçmen yakalandı.

Menderes’te kara üzerinde tespit edildiler

17 Aralık günü saat 02.15 sıralarında, Sahil Güvenlik’e ait İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından Menderes ilçesi Baradan Koyu mevkiinde kara üzerinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi. Görüntülerin alınmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik’ten ortak operasyon

Tespit üzerine Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (KOLDESTİM) ile Ahmetbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda, kara üzerinde saklandıkları belirlenen 9’u çocuk toplam 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında lastik bot durduruldu

Aynı gün saat 08.10 sıralarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radar Sistemi (MORAD-11), Çeşme açıklarında deniz üzerinde ilerleyen bir lastik botu tespit etti. Radara takılan botun durdurulması için bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Denizde 45 göçmen yakalandı

Görevlendirilen TCSG-24 ve KB-38 numaralı Sahil Güvenlik botları tarafından durdurulan lastik bot içerisinde, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, güvenli şekilde karaya çıkarıldı.

13’ü çocuk 79 göçmen Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi

Menderes ve Çeşme’de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yakalanan 13’ü çocuk toplam 79 düzensiz göçmen, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Mücadele aralıksız sürüyor

Yetkililer, düzensiz göçle mücadele kapsamında İHA, radar ve deniz unsurlarıyla denetimlerin aralıksız sürdüğünü, insan kaçakçılığına karşı çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.