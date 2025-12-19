Son Mühür/ Osman Günden- Yapılan çalışmalarda, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi amacıyla okulun altyapısı kapsamlı şekilde ele alındı. Bu çerçevede okul binasında;

Boya ve sıva işlemleri,

Elektrik ve su tesisatına yönelik onarımlar,

Klima bakım ve kontrolleri

tamamlandı. Çalışmalarla okulun genel kullanım alanlarının daha işlevsel hale getirilmesi hedeflendi.

Öğrencilere eğitim ve sosyal destek sağlandı

Fiziki düzenlemelerin yanı sıra öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli destekler de okula kazandırıldı. Bu kapsamda;

Spor ve kırtasiye malzemeleri,

Oyuncaklar ve eğitici oyun setleri,

Öğrenciler için kişisel bakım ürünleri

öğrencilere ulaştırıldı. Desteklerle, çocukların hem eğitim süreçlerine hem de sosyal gelişimlerine katkı sunulması amaçlandı.

Uzaktan eğitim setleri öğrencilere tanıtıldı

Çalışmalar kapsamında ayrıca Ülkü Ocakları Uzaktan Eğitim Merkezi (ÜOUZEM) bünyesinde hazırlanan eğitim setlerinin tanıtımı yapıldı. Tanıtımın ardından setler öğrencilere dağıtılarak, köy okullarındaki çocukların dijital eğitim olanaklarına erişiminin artırılması hedeflendi.

İl Başkanı Burak Kılıç’tan değerlendirme

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, köy okullarının eğitim sistemi içindeki önemine dikkat çekti. Kılıç, köy okullarının yalnızca eğitim verilen yapılar değil, çocukların karakter ve değerlerinin şekillendiği alanlar olduğunu belirterek, İzmir genelinde köy okullarına yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı’nın, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, köy okullarının imkânlarını geliştirmek ve öğrencilerin daha nitelikli şartlarda eğitim almasına katkı sağlamak amacıyla benzer çalışmalarını önümüzdeki süreçte de sürdürmesi planlanıyor.