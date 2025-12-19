Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Tüm Yerel Sen Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Tüm Yerel Sen şube başkanlarını seçti...

Tüm Yerel Sen ülke genelinde ay sonuna kadar seçimlerini tamamlayacağını belirten, Devrim Onur Erdağ, seçimleri değerlendirdi.

"En son Muğla seçimimizi yaptık. İki liste yarıştı. Örgütümüz büyüyor. Onurlu, emekçinin gerçek sendikasıyız. İşlerini bırakıp oy kullanmaya gelen kişiler vardı. Her iki aday yan yana durdu. Kavgasız bir seçim oldu. Salondan kolkola çıkıldı.

Yeni başkanımıza hayırlı olsun diyoruz. Bu ayın sonunda Eskişehir ile birlikte şube seçimleri bitiyor. Nisan- Haziran ayı arasında genel merkez seçimi olacak. Atatürk'ün yolunda giden sosyal demokrat bir sendikayız. Her zaman emekçinin yanında yer alacağız. Haklarımızı korumak için örgütümüzü alanlara taşıyoruz."

Eylemdeyiz...

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu bugün iş bırakma eylemin tüm yurtta gerçekleşiyor. Devrim Onur Erdağ, Haksızlığa karşı sürekli isyan ettiklerini belirterek bugün eylemde olduklarını ifade etti.

"Taleplerimiz var. Yoksulluk sınırı 97 bin 159 TL, açlık sınırı 29 bin 828 TL, bekar bir insanın aylık harcaması 38 bin 752 TL... Maaşımız yoksulluk sınırı üstünde olmalı... Bunu kabul etmiyoruz. Bugün iş bırakıyoruz. Zenginden de fakirden de aynı vergi alınıyor. Emekliler zor durumda aldıkları maaş kiraya yetmiyor. Çalışan memurun maaşı kiraya yetse bile elektrik, suya yetmiyor. En düşük maaş 100 bin lira olmalı, asgari ücret 45 bin civarı olmalı... Zengin daha zengin fakir daha fakir oldu. İnsanlar sanal kumara yöneldi. İntihar vakaları arttı. İnsanlar geçim derdine düştü. Kira desteğine ihtiyaç var. Bugün bunları haykıracağız. Emekçileri yok sayamazsınız. Yeter artık!"

2026 beklentileri...

"Gelen gideni aratıyor. Sadece takvim yaprakları değişiyor. Sorunlar aynı ama çözen yok! İyileştirme yok. Keşke birini çözselerdi de onu anlatsaydık. Ama yok. 2026 yılında da çözüleceği yok. Yöneticilerin emekçilerin durumuna bakması gerek... İtfaiye ve zabıtaların yıpranma payı yok. Artık yeter memur haklarına bakın... Bu ülkenin fakirleşen bir memuru var. Tüm Yerel Sen olarak siyasi partilerden daha çok çalışıyoruz... "

CHP gölge bakan uygulaması...

CHP A takımını ve gölge bakanlarını belirledi. Devrim Onur Erdağ bu konuda şunları söyledi.

"Sendika olarak siyasete girmesek bile günümüzde ekmek alırken bile siyaset yapılan bir ülkede yaşıyoruz. Emekçilerin hakkını korumak için siyaseti takip etmek zorundayız. Listeye baktığımda asker kökenli olmamdan dolayı dikkatimi çeken ilk isim Yankı Bağcıoğlu oldu. Yıllardır beraber görev yaptık. Merkezi Yönetim Kurulu'na getirildi. Yankı Bağcıoğlu bugün CHP'de ama Milli Savunma Politikaları konusunda bu ülkeye çok şey katıyor. Gölge Bakan Atila Kezek birlikte uyumlu çalışacağı kişi, o da çok değerli bir isim... Bağcıoğlu hem MYK'da hem de gölge bakan Kezek ile uyum içerisinde milli savunma konusunda çalışacaktır."

Başkan Tugay'a öneri...

Izmir'in Başkanı Dr Cemil Tugay'a ulaşamadıklarını belirten Devrim Onur Erdağ bir an önce başkanla bir araya gelip, İzmir için görüşlerini belirtmek istediklerini ifade etti. Öneride bulundu.

"Hükümetin silkeleme politikasını biliyoruz. Belediyemizin durumunu biliyoruz. Yakın zamanda havuzda boğulmak üzere işçiler kurtarıldı. Anlaşma sağlandı. Başkan Tugay'a bir önerim var. Sendikalarla iletişimi güçlendirmesi lazım. Ötekileştirmemesi lazım. Randevu talebimiz oluyor. Hiçbir şekilde alamadık.

Ne engel oluyor bilmiyorum. Sendikalar demokrasinin bel kemiğidir. Hiçbir partinin arka bahçesi değiliz. Haksızlığa uğrayan başkanlarımızın yanında yer aldık. 2026 emekçi yılı olsun. Cemil Başkan sendikalarla kahvaltıda buluşsun. Emekçiyi ve sendikaları kucaklasın. Bizde orada konuşalım. İletişim çok önemli... Hiç kimsenin adamı değiliz. Cemil Başkanım hepimizin başkanı... İletişim eksikliğini birlikte aşalım. Görüş alışverişi yapalım. Sizin göremediklerinizi görüp, duymadıklarınızı duyuyoruz. Birlikte üretelim."

Asgari ücret..

Verilen ücret iki ay sonra eriyor. Bugün en az 45 bin olmalı ve her ay enflasyon oranında artmalı her ay zor oluyorsa en azından 6 ay sonra güncellenmesi gerekiyor. Sn Cevdet Yılmaz 2028 hedeflerinden bahsetti. Ben bu yıla bakarım. Yarına çıkacağımız belirsiz. Anneler beslenme çantasına süt koyamıyorsa bu problem... Sn Yılmaz 2028'e değil 2026'ya bakmalı!

Erdağ'dan yeni yıl mesajı...

Programın son dakikalarında Tüm Yerel Sen Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ 2026 mesajı verdi.

"Değerli emekçilerimize, yol arkadaşlarımıza 2026 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor. Ailelerine de iyi bir yıl diliyorum."