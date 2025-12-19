Ödemiş T ve M Tipi Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların el emeğiyle hazırladığı sanat eserleri, tarihi Birgi Çakırağa Konağı’nda düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Topluma kazandırma çalışmaları kapsamında hayata geçirilen sergi, 21 Aralık 2025 tarihine kadar açık olacak.

Topluma kazandırma çalışmaları sanatla buluştu

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik, ceza infaz kurumlarında yürütülen sosyal ve kültürel faaliyetlerin somut bir çıktısı olarak dikkat çekti. Hükümlülerin ürettiği yağlı boya tablolar ile el sanatı ürünleri, düzenlenen törenle sergilenmeye başladı.

Açılışa protokolden geniş katılım

Cumhuriyet Savcısı Fatih İbiş’in koordinasyonunda hazırlanan serginin açılışına;

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan,

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut,

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan,

hakim ve savcılar, ceza infaz kurumu yöneticileri, denetimli serbestlik personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

“Ceza infaz sistemi bir umut sürecidir”

Açılışta konuşan Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, ceza infaz kurumlarının yalnızca bir yaptırım alanı değil, aynı zamanda bireyleri yeniden topluma kazandırmayı hedefleyen bir sistem olduğunu vurguladı.

Karabulut, “Burada sergilenen her eser sabır, emek ve umutla üretildi. Ürünlerin satış bedelleri bizzat hükümlüler tarafından belirlendi. Elde edilecek gelirler doğrudan hükümlülerin ya da ailelerinin hesaplarına yatırılacak. Bu uygulama, maddi imkânı sınırlı bireylerin hayata tutunmasına katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Tarihi mekânda gönül köprüsü

Serginin toplum ile ceza infaz kurumları arasında güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden Karabulut, emeği geçen tüm kurumlara ve personele teşekkür etti. Tarihi Çakırağa Konağı’nın özgün atmosferinde sergilenen eserler, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Sergi 21 Aralık’a kadar açık

18 Aralık 2025’te protokol katılımıyla açılan sergi, 19, 20 ve 21 Aralık 2025 tarihlerinde de halkın ziyaretine açık olacak. Vatandaşlar sergiyi gezerek hem sanata destek verebilecek hem de hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması sürecine katkı sunabilecek.