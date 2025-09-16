Son Mühür / Atakan Başpehlivan Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) İzmir Temsilciliği, 19 Eylül Cuma günü saat 18:00’de Kültürpark’ta yer alan İzmir Sanat’ta “Derinleşen Yoksulluk ve Eğitimde Fırsat Eşitliği” başlıklı bir panel gerçekleştirecek. Panel, son yıllarda giderek artan yoksulluk oranları ve eğitimde yaşanan eşitsizlikler üzerine uzman görüşlerini ve çözüm önerilerini paylaşmayı hedefliyor.

Açılış konuşmasını Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili yapacak

Panelin açılış konuşmasını SODEV Başkanı ve Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili Rasim Şişman yapacak. Moderatörlük görevini ise SODEV İzmir Temsilcisi Mustafa Özel üstlenecek. Panelde, Türkiye’de eğitim ve sosyal politikalar alanında önemli çalışmalara imza atan isimler bir araya gelecek.

Toplum çözümler ve politika önerileri tartışılacak

Eğitim camiası ve sivil toplum örgütleri tarafından büyük ilgi görmesi beklenen panelin konuşmacıları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İzBB Eğitim Komisyonu Başkanı Elvin Sönmez, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo yer alıyor. Panelde, eğitimde fırsat eşitsizliğinin nedenleri, derin yoksulluğun çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri, toplumsal çözümler ve politika önerileri masaya yatırılacak.