Geçmişten gelen ağır borç yükü, yönetim belirsizliği, sponsor eksikliği ve transfer yasakları nedeniyle zor günler geçiren İzmir'in köklü spor kulübü Karşıyaka, tüm olumsuzluklara rağmen camiasının kenetlenmesiyle adeta küllerinden yeniden doğdu. Dağılan iddialı kadroların yerine kurulan yepyeni takımlar, hem futbolda hem de kadınlar voleybolunda liglerinin zirvesine yerleşerek büyük bir başarı hikayesine imza attı. Tribün kökenli Aygün Cicibaş'ın başkanlık görevini üstlendiği yeşil-kırmızılı kulüpte, eski başkan Azat Yeşil ve camianın önde gelen isimlerinin desteğiyle Futbol Şubesi’nin başına Ahmet Yimsek getirildi.

Futbol takımı namağlup zirvede

Geçen sezon Play-Off’ta yaşadığı hayal kırıklığı sonrası kadrosu dağılan Karşıyaka futbol takımı, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde 3. Lig 1. Grup’ta fırtına gibi esiyor. Yeşil-kırmızılı ekip, çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup bir şekilde ligin zirvesine yerleşti. Bu performans, geçen sezonun başındaki 8 haftalık yenilmezlik serisine yaklaşılması anlamına geliyor. Karşıyaka, son maçında Nazillispor’u genç yeteneği Yasin Uzunoğlu’nun kritik golüyle 1-0 mağlup ederek taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. Cezalı Ömer Faruk’un yerine son anda kadroya dahil edilen 23 yaşındaki Yasin Uzunoğlu, forma giydiği 5 maçta kaydettiği 6 golle takımın liderliğinde başrol oynadı. Nazilli maçından bir gün önce 23. yaş gününü kutlayan genç golcü, Balıkesirspor ve Alanya 1221 maçlarından sonra üçüncü kez takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Voleybolda iddia sürüyor

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Karşıyaka, geçen sezon Play-Off finalinde kıl payı kaçırdığı Sultanlar Ligi hayalini bu sezon gerçekleştirmeye kararlı. Camia desteğiyle kurulan güçlü kadro, sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Şube Başkanı Onur Güner’in, tecrübeli antrenör Reşat Yazıcıoğulları’nı yeniden takımın başına getirmesiyle iddialarını erkenden kanıtlayan ekip, lige fırtına gibi girdi. Geçen yılın kulüp başkanı İlker Ergüllü’nün firması aracılığıyla isim sponsorluğunu üstlendiği Endo Karşıyaka, ligde oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Kaf-Kaf, Altınordu ve İBB galibiyetlerinin ardından deplasmanda VakıfBank’ı da 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek kayıpsız liderliğini sürdürdü. Tüm bu başarıların yanı sıra, 2 yıldır sponsoru bulunmayan Basketbol Süper Ligi’ndeki basketbol takımı da yine camianın güçlü dayanışması sayesinde tepeden tırnağa yenilenerek sezona hazırlandı.