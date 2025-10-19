İzmir, Türkiye genelinde kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla "Katılımcı Demokrasi Yerelde Başlar" temasıyla görkemli bir törene ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa, il genelindeki muhtarlık kurumunun temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Törenin temel mesajı, muhtarların yerel yönetimler ile halk arasında hayati bir köprü görevi üstlendiği ve demokrasinin en temel halkasını oluşturduğu yönündeydi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan etkinliğe, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra çok sayıda muhtar derneği ve federasyon temsilcisi katılım sağladı.

Muhtarlar: Mahallenin temel taşı ve sahadaki köprüler

İzmir Muhtarlar Federasyonu Başkanı Sedat Erşahin, törende yaptığı konuşmada muhtarlık kurumunun toplum içindeki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti. Erşahin, muhtarların bireyin doğumundan ölümüne, hayatın her aşamasında var olan, mahallenin çekirdek idari birimi olduğunu belirtti. “Biz her zaman sahada bir köprüyüz. Mahallenin temel taşlarıyız. Her zaman hizmetin doruk noktasında var olmaya devam edeceğiz,” diyen Erşahin, görevlerinin sadece mahalle sakinlerine hizmet etmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda mahalleye tam anlamıyla hâkim olmayı gerektirdiğini vurguladı. İzmir’deki 1296 muhtarla büyük bir aile olduklarını belirten Başkan Erşahin, federasyonlar ve dernekler arasındaki farklılıklara rağmen "meydanlarda tek yumruk" olduklarını ifade ederek birliktelik mesajı verdi.

"Muhtarlık görev işi değil, gönül işi" vurgusu

İzmir İli ve İlçeleri Muhtarlar Federasyonu Başkanı Gülay Pekcan ise konuşmasında 19 Ekim’in sadece muhtarların değil, aynı zamanda onları seçen halkın da günü olduğunu hatırlattı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına tanıdığı seçme ve seçilme hakkını kullanarak bu konuşmayı yaptığını gururla dile getiren Pekcan, muhtarlık kurumunun 1829 yılından bu yana 196 yıldır yönetimin temel direği olarak ayakta duran ulu bir çınar olduğunu söyledi. Pekcan, kurumun zaman zaman devrilme girişimleriyle karşılaştığını ancak vatandaşın isteklerini kurumlara ileten bir köprü olarak hayatiyetini sürdürdüğünü kaydetti. Muhtarların, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla eşitliğin ve demokrasinin ruhunu yaşattığını ifade eden Pekcan, sözlerini şu kritik taleple sonlandırdı: "Muhtarlar halkın isteklerini iletirken belediye meclislerinde söz sahibi olmalıdır. Muhtarlık görev işi değil, gönül işidir." Tören, tüm muhtar temsilcilerinin Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.