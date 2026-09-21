Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ’in yaz döneminde hayata geçirdiği Urla ve Mordoğan vapur seferleri, 2026 sezonunu rekor yolcu sayısıyla kapattı.

27 Haziran’da başlayan ve 13 Eylül itibarıyla tamamlanan yaz programı doğrultusunda, deniz ulaşımını tercih eden yurttaşların sayısı geçen yıla göre önemli ölçüde arttı. Sezon boyunca düzenlenen toplam 51 gidiş-dönüş seferinde 28 bin 436 yolcu taşındı.

Foça hattı olmamasına rağmen biletli yolcuda artış

Geçtiğimiz 2025 sezonunda Foça rotasının da dahil olduğu yaz seferlerinde 23 bin 790 biletli yolcu taşınırken, bu yıl sefer alanının sadece Urla ve Mordoğan ile sınırlandırılmasına rağmen biletli yolcu sayısı yüzde 13 artarak 26 bin 885’e yükseldi.

Ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 1.551 yolcuyla birlikte toplam sayı 28 bin 436’ya ulaştı. Toplam hat sayısındaki azalmaya rağmen gerçekleşen bu yükseliş, kıyı ilçelerine denizden ulaşım talebin arttığını gösterdi.

Urla seferlerinde yüzde 40’lık büyüme

Sezonun en yüksek artış oranı Urla hattında kayıtlara geçti. 2025 yazında 8 bin 186 biletli yolcunun seyahat ettiği Urla seferleri, 2026 döneminde yüzde 40’lık artışla 11 bin 459 yolcuya çıktı.

Mordoğan hattı ise yaz dönemi boyunca yoğunluğunu sürdürdü. 2025 yılında 15 bin 88 olan biletli yolcu sayısı, bu sezon yüzde 2,2’lik artışla 15 bin 426’ya çıktı.

Bilet satışları sadece dijital üzerinden yapıldı

Karşıyaka ve Konak kalkışlı olarak cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilen seferlerde bilet satış prosedürü tamamen dijital platformlar üzerinden sağlandı.

İskele gişelerinden satış yapılmazken, yolcular biletlerini önceden bilet.izdeniz web adresi üzerinden temin ederek seyahatlerini planladı.

Ücretsiz kontenjan uygulaması bu yıl da sürdürüldü

İZDENİZ, sosyal ulaşım uygulamaları kapsamında engelli yurttaşlar ve refakatçileri ile şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik her gemide 40 kişilik ücretsiz kontenjan ayırmayı bu sezon da devam ettirdi. Yaz dönemi boyunca bu haktan toplam 1.551 kişi faydalandı.