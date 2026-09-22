Son Mühür/Hüseyin Demir 2026 Sprint Triatlon Türkiye Kupası’nda büyük heyecan sona erdi. Göztepe Spor Kulübü, organizasyona damga vururken sporcular, İzmir’in gururu oldu. Sarı-kırmızılı takım, sezon boyunca elde ettiği sonuçlarla Türkiye ikincisi olurken, kadın takımı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

“İzmirli sporculardan büyük başarı”

Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali’nde mücadele eden Göztepeli 12 sporcu tamamı finiş çizgisini geçerken; Nehir Sümer yaş grubunda birinci, Feyyaz Döner ve Zekai Alptekin Tan ikinci, Elif Bozacıoğlu ise üçüncü oldu. Göztepe Spor Kulübü’nün olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz, “Sezon boyunca sarı-kırmızılı armamız için mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlarda elde ettiği başarılarla kulübümüzün büyük gururu oluyor. Nice büyük başarılara” dedi. Göztepeli sporcuları bireysel klasmanlarda da önemli dereceler elde etti.

2026 Sprint Triatlon Türkiye Kupası’nda dereceler şu şekilde:

Feyyaz Döner-35-39 yaş Türkiye ikincisi

Mert Arslan-30-34 yaş Türkiye üçüncüsü

Kerem Ömer Erten-55-59 yaş Türkiye üçüncüsü

Tayfun Balıkçı-60-64 yaş Türkiye üçüncüsü

Zekai Alptekin Tan- 55-59 yaş Türkiye dördüncüsü

Sinem Yılmaz Dönmez-50-54 yaş Türkiye ikincisi

Elif Bozacıoğlu- 55-59 yaş Türkiye ikincisi

Sema Büyükbayram-35-39 yaş Türkiye üçüncüsü

Başak Uluyılmaz-40-44 yaş Türkiye beşincisi