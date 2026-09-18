Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Foça, Avrupa’nın en yetenekli genç plaj voleybolcularına ev sahipliği yapıyor. 2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, ilk gün oynanan kritik maçlarla başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, CEV ve Türkiye Voleybol Federasyonu ortaklığıyla düzenlenen turnuvada heyecan tavan yaptı. Foça Belediyesi’nin de destek verdiği organizasyon 20 Eylül’e kadar sürecek.

Sahada tam 35 ülkeden gelen 70 takım kupa için ter döküyor.

İlk gün 47 karşılaşma oynandı

Maçlar Ali İlçan Sosyal Tesisleri ve İtfaiye Meydanı’nda kurulan kortlarda gerçekleşti. İlk gün temposu yüksek bir fikstür vardı. Kadınlarda 31, erkeklerde ise 16 maç oynandı.

Toplam 47 karşılaşmada sporcular her sayı için sonuna kadar mücadele etti. Tribünleri dolduran sporseverler de maç boyunca desteğini sürdürdü.

Milli takımdan galibiyetle başlangıç

Şampiyonanın ilk gününde Türkiye’yi 4 farklı takım temsil etti. Günün sevindirici haberi erkekler kategorisinden geldi.

Freddie Jude Foks ve Kemal Eser Polat ikilisi, Moldovalı rakipleri Socalo-Golovatii çiftini sahadan sildi. 2-0’lık net bir skorla galip gelen milli sporcularımız, turnuvaya moralli bir giriş yaptı.

Kupa 20 Eylül’de sahibini bulacak

Foça’daki file yarışı 20 Eylül’e kadar devam edecek. Genç yetenekler, Avrupa’nın en iyisi olmak için kumda taktik savaşı vermeyi sürdürecek.

Dereceye giren takımlar, 20 Eylül Pazar günü düzenlenecek ödül töreninde kupalarını alacak.

