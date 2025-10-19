Sigorta Süper Ligi'nde heyecan dorukta. Ligin dördüncü haftası, basketbolseverlerin merakla beklediği büyük bir randevuya sahne olacak. Pınar Karşıyaka, yarın akşam son şampiyonlukların iddialı ekibi Anadolu Efes’i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, namıdiğer Karşıyaka Arena, bu kritik karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadelede, yeşil-kırmızılı taraftarların tribünleri doldurması beklenirken, ev sahibi ekip bu zorlu virajdan galibiyetle dönerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Ligdeki durumlar ve bilet bilgileri

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Pınar Karşıyaka, geride kalan üç haftalık periyotta yalnızca bir galibiyet alırken, iki kez parkeden mağlup ayrıldı. Bu durum, İzmir temsilcisi için yarınki maçı bir dönüm noktası haline getiriyor. Öte yandan, rakip Anadolu Efes ise lige fırtına gibi girdi. Avrupa'nın en zorlu turnuvası EuroLeague’de çift maç haftasını geride bırakmasına rağmen, Süper Lig’de oynadığı üç maçı da kazanarak henüz yenilgi yüzü görmedi ve ligin zirvesine yerleşti. Bu zorlu mücadelenin bilet fiyatları ise sporseverler için tam bilet 500 TL, öğrenci bileti ise 250 TL olarak kulüp tarafından duyuruldu.

Kadroya yeni takviye: Nemanja Gordic hamlesi

Pınar Karşıyaka, bu önemli karşılaşma öncesi kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirerek dikkatleri üzerine çekti. Yeşil-kırmızılılar, son olarak 37 yaşındaki Bosna Hersekli oyun kurucu Nemanja Gordic’i kadrosuna dahil etti. Deneyimli ismin takıma katılması, özellikle oyun kurma ve tecrübe aktarımı açısından büyük bir beklenti yarattı. Karşıyaka cephesi, EuroLeague tecrübesi yüksek olan Gordic’in, takımın hücum organizasyonlarına hızla adapte olarak Anadolu Efes gibi güçlü bir rakip karşısında fark yaratmasını umuyor. Bu transfer hamlesi, Karşıyaka’nın ligdeki hedeflerine ne kadar bağlı olduğunu gösterirken, taraftarlar yeni transferin sahada sergileyeceği performansı heyecanla bekliyor.