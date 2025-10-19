TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezon başından bu yana galibiyet yüzü göremeyen Altay, ligin 7. haftasında karşılaştığı İzmir derbisinde Tire FK’yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek ilk üç puanını hanesine yazdırdı. Bu kritik zaferle puanını 5’e çıkaran siyah-beyazlılar, ligde kalma mücadelesinde önemli bir moral ve umut kazandı. Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı, maçın ardından yaptığı açıklamada galibiyetin önemine değinerek, "Biz bu galibiyetle bir üç puandan çok daha fazlasını aldık," ifadelerini kullandı. Başkan Kanlı, takımına ve teknik ekibine duyduğu güveni yineleyerek, müsabakaya inanarak ve kenetlenerek hazırlandıklarını, taraftarlarının itici gücüyle "hakemin kötü yönetimine rağmen" çok özel bir galibiyet elde ettiklerini belirtti. Kanlı, emeği geçen tüm Büyük Altay ailesini tebrik etti.

Başkan Kanlı’dan Tire FK’ya "İrlandalılar" tepkisi

Başkan Sinan Kanlı, galibiyet sevincini paylaşmasının hemen ardından, rakip kulüp Tire FK’nın derbi öncesi bilet fiyat politikasına sert tepki gösterdi. Kanlı, Tire'nin İzmir'in güzel bir ilçesi olduğunu ve İzmir kulüplerinin dayanışma içinde olması gerektiğini vurgularken, rakip kulübün bilet fiyatlarını "normalin neredeyse üç katına" çıkarmasını eleştirdi. Bu durumu "İzmir dayanışmasına yakışmayan bir hareket" olarak nitelendiren Kanlı, sert sözlerle şunları kaydetti: "Buradan anlıyoruz ki İzmir’in içerisinde de İrlandalılar mevcut." Kanlı’nın "İrlandalılar" benzetmesi, Altay camiasının büyük tepki gösterdiği bu fiyatlandırma politikasını hedef aldı.

“Korkunuzu bilet fiyatlarıyla bastıramazsınız”

Başkan Kanlı, bilet fiyatları üzerinden taraftara uygulanan bu kısıtlamanın, Altay'ın büyüklüğünden duyulan bir korkunun yansıması olduğunu iddia etti. "Sevgili İrlandalılar, sizlere sesleniyorum. Altay’ın büyüklüğünden hissettiğiniz korkuyu bilet fiyatlarıyla bastıramazsınız," diyerek meydan okudu. Büyük Altay taraftarının her zaman ve her şartta mücadelesini verdiğini ve her deplasmana girdiğini vurgulayan Kanlı, bu gerçeği Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda anlamayanların dahi iyi anlamış olması gerektiğini dile getirdi. Başkan, son olarak camianın sloganlaşan inancını yineleyerek, "Büyük Altay ve taraftarları için her yer Alsancak'tır. Siz evdeyiz zannedersiniz eviniz size deplasman olur," sözleriyle açıklamalarını noktaladı ve rakip takıma kalan müsabakalarda başarılar diledi.