Karşıyaka Spor Kulübü’nün sevilen yöneticilerinden Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan, vefatının birinci yıl dönümünde Örnekköy Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı. Kulüp yönetimi, “Unutmadık, unutmayacağız” mesajıyla Şensan’ı andı.

Karşıyaka camiası Şensan’ı unutmadı

Karşıyaka Spor Kulübü’nde 29 Ekim 2024’te geçirdiği ani rahatsızlık sonucu 58 yaşında hayatını kaybeden Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı. Kulübün efsane yöneticileri arasında yer alan Şensan için Örnekköy Mezarlığı’nda anma töreni düzenlendi.

Törene; eşi Sevil Şensan, kızı Zeynep Şensan, kardeşi Serhan Şensan, Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek, eski şube başkanları Ziyanur Hasbay ve Tamer Ustaoğlu, eski yöneticiler, yakınları ve Karşıyaka camiasından isimler katıldı. Duaların okunduğu törende Şensan’ın kabrine çiçek bırakıldı.

Kulüpten anma mesajı

Karşıyaka yönetimi, Şensan’ın vefat yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Karşıyaka camiamızın değerli ismi, Futbol Şube Başkanımız Gökhan Şensan’ı aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz. Karşıyaka sevgisini en içten şekilde yaşayan, kulübümüz için büyük emekler veren Gökhan Şensan’ı daima minnetle hatırlayacağız. Unutulmayacak, daima kalbimizde yaşayacaksın.”

Liderken kaybetmiş, kulüp sarsılmıştı

Gökhan Şensan, geçen sezon başında kurup başkanlığını yürüttüğü 3’üncü Lig ekibinin üst üste 7 galibiyetle namağlup lider durumdayken yaşamını yitirmişti. Şensan’ın vefatının ardından Karşıyaka futbol takımı düşüş yaşamış ve şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı.