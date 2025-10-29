Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılacağı yönündeki iddialar tartışma yaratırken, belediye yönetimi ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası yetkilileri arasında uzlaşı sağlandı.

Genel-İş Sendikası Toplu Sözleşme Daire Başkanı Faruk Saral ve 1, 2, 3, 9 nolu şube başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, yerel basında çıkan ve belediye şirketlerindeki personelin yüzde 10’unun işten çıkarılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı net bir şekilde vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, İZFAŞ’ta işten çıkarılan 40 işçinin, belediyeye bağlı farklı şirketlerde değerlendirilmesi yönünde uzlaşıya varıldığı açıklandı. Önceki dönemde şirkete iade edilen ve şu anda beklemede olan diğer üyelerin de en kısa sürede işbaşı yapmaları için çalışmaların hızlandırılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, belediye bünyesinde çalışan emekçilerin alacaklarıyla ilgili taleplerin de ele alındığı, Mali İşler Müdürlüğü ile yapılacak çalışmaların ardından net bilginin paylaşılacağı bildirildi.