Karşıyaka’nın bu etkileyici başlangıcında, genç futbolcu Onur İnan'ın performansı dikkat çekiyor. Başakşehir'den kadroya katılan 2005 doğumlu genç oyuncu, ilk iki haftada attığı gollerle takımına önemli skor katkısı sağladı. Afyonspor maçının açılış golünü atan Onur, Kütahyaspor karşısında da galibiyeti getiren golü kaydetti. Böylece takımın bu sezon attığı 4 golün 2'sine imza atan İnan, hücumdaki en önemli isimlerden biri haline geldi.

Hedef 3’te 3

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetimindeki yeşil-kırmızılı ekip, gelecek hafta kendi sahasında Balıkesirspor’u konuk edecek. Geçen sezondan kalan ceza nedeniyle ilk iç saha maçını taraftarsız oynayan Karşıyaka, bu kez taraftarıyla buluşacak. İzmir temsilcisi, bu önemli karşılaşmadan da 3 puanla ayrılarak ligde 3'te 3 yapmayı ve galibiyeti coşkulu taraftarlarına armağan etmeyi hedefliyor.