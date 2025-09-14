Son Mühür- CHP eski İzmir Milletvekili Atila Sertel, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye katılmasının ardından sosyal medyada yaptığı açıklamayla CHP yönetimini hedef aldı.

Sertel, Gürzel’in parti içi torpillerle görevlere getirildiğini öne sürerek, asıl sorumluluğun parti yönetimine ait olduğunu söyledi.

“Bu kadına kızıyorum ama makam uğruna düştüğü duruma acıyorum”

Sertel, paylaşımında Gürzel’in parti içinde torpille yükseldiğini ve önseçim yerine atama yöntemlerinin tercih edilmesini sert sözlerle eleştirdi.

CHP’li Sertel’in sosyal medya paylaşımı şu şekildeydi:

“Bu kadına kızıyorum, ama sadece kızmıyorum, makam uğruna genç yaşta bu duruma düştüğü için acıyorum.

Beylikdüzü’nde otururken seçim öncesi Beykoz’dan ikamet gösterilen ve belediye meclis üyesi yapılan bu hanımefendi torpil ile bulunduğu görevlere getirildi. Beykoz’da partimiz için yıllarca çalışan, mücadele edenler yok sayıldı, bu kadın meclis üyesi yazıldı.

Yetmedi. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler zindana atılınca yine işaret edilerek Belediye Başkan Vekili seçtirildi.

Benim asıl kızgınlığım demokrasiyi parti içinde uygulamayanlara, liyakata değil, yakınlığa önem verenlere. Ama asıl sorgulanması gereken önseçim yerine partimize yerleştirilen atama yöntemidir.



Önseçimi yok eden, kalem kimin elindeyse eşini, dostunu, akrabasını, siyasetteki yol arkadaşını yazanlardır.

Bu kadın, hem partisini, hem kendisine oy veren halkını, hem de kendisini o makama getirenleri de satmıştır.

Ona bu satış vekâletini verenler de en az onun kadar suçlu ve sorumludur.

İşin özü;

Torpil ve çıkar ile gelen daha büyük torpili ve çıkarı görünce oraya yönlenir. Ne kadar feryat etseniz boşunadır.

Parti içi demokrasiyi katletmeyecektiniz.

Sonucu bu olur.”