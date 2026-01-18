Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezonun en kritik karşılaşmalarından birinde büyük bir fırsatı elinden kaçırdı.

Yeşil-kırmızılı ekip, sahasında lider Kütahyaspor’u konuk ettiği maçta uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı.

Taraftar desteği yetmedi

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nı dolduran binlerce Karşıyaka taraftarı, sezonun en kritik maçında takımlarından galibiyet bekledi.

Ancak uzatma dakikalarında gelen gol, tribünlerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Karşıyaka, böylece 2025-26 sezonunda taraftarı önünde ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

Zirveyle puan farkı açıldı

Bu mağlubiyetin ardından Karşıyaka 37 puanda kaldı ve liderle arasındaki puan farkı 7’ye yükseldi. Rakibiyle arasındaki farkı 1’e indirme şansını değerlendiremeyen yeşil-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı kaçırdı.

İç sahadaki yenilmezlik serisi sona erdi

Karşıyaka, Kütahyaspor maçı öncesinde sahasında oynadığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puan toplamıştı. Sezon boyunca dikkat çeken bu iç saha performansı, kritik mücadelede alınan yenilgiyle son buldu.

Üstün oyun skora yansımadı

Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Karşıyaka, yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi.

İkinci devrede baskısını yeterince artıramayan ev sahibi ekip, 90+2’nci dakikada kalesinde gördüğü golle mağlubiyetten kurtulamadı.

Rakibine uzun süre ciddi bir fırsat tanımamasına rağmen hücumda etkisiz kalan Karşıyaka, son iki haftada 5 puan kaybederek zirve yarışında ağır yara aldı.

Şampiyonluk yolunda kritik kayıp

Lige şampiyonluk hedefiyle başlamasa da haftalar ilerledikçe üst lig iddiasını güçlendiren Karşıyaka, bu yenilgiyle birlikte moral kaybı yaşadı. Yeşil-kırmızılı ekip, kalan haftalarda telafi arayarak şampiyonluk yarışından kopmamaya çalışacak.