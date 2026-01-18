Son Mühür/ Osman Günden- Avrupa’nın moda rotasını belirleyen en prestijli organizasyonlardan biri olan IF Wedding Fashion İzmir, 19. yılında gelinlik, damatlık ve abiye sektörünün devlerini bir kez daha İzmir’de buluşturuyor. 20–22 Ocak 2026 tarihleri arasında Fuar İzmir’in modern atmosferinde gerçekleştirilecek olan etkinlik; ticaretin, yenilikçi tasarımların ve dünya modasının aynı çatı altında toplandığı dev bir platform olarak öne çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ’ın organizasyonu ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin stratejik iş birliğiyle hazırlanan fuar, sektörün tüm paydaşlarını üç gün sürecek yoğun bir programla bir araya getirecek.

Uluslararası ticaret ve küresel iş birliklerinin merkezi

Bu yılki organizasyonda modanın başkenti İzmir, 20 binin üzerinde yerli ve yabancı sektör profesyonelini ağırlamaya hazırlanıyor. Sektörel hacmiyle dikkat çeken fuarda, Türkiye’nin 11 farklı şehrinden 185, dünyanın 8 farklı ülkesinden ise 18 yabancı olmak üzere toplamda 203 katılımcı firma stant açacak. Katılımcı şirketler ile profesyonel ziyaretçiler arasında kurulacak doğrudan temaslar ve planlanan ikili iş görüşmeleri, sektöre yeni ihracat kapıları aralarken uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak stratejik ortaklıklara zemin hazırlayacak.

Podyumda 2027 rüzgarı

IF Wedding Fashion İzmir’in en çok merak edilen bölümlerinden biri olan defile programları, 2027 yılının trendlerine ışık tutacak. Ünlü mankenlerin podyuma çıkacağı toplam 12 görkemli defilede, hem köklü markaların yeni koleksiyonları hem de geleceğin yıldızları olan genç tasarımcıların özgün çalışmaları görücüye çıkacak. Modanın nabzının tutulacağı bu defilelerin, fuar süresince katılımcılar ve moda takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle izlenmesi bekleniyor.

Modanın iyileştirici gücü

Fuar, sadece ticari bir etkinlik olmanın ötesine geçerek toplumsal meselelere de parmak basmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl siyah gelinlik temasıyla kadına yönelik şiddete dikkat çeken İzmir Moda Tasarımcıları Derneği, bu yıl odağına meme kanseri farkındalığını alıyor. Dernek Başkanı Esin Özyiğit’in liderliğinde hazırlanan ve pembe tonların hakim olduğu 18 özel tasarım kıyafet, fuar boyunca özel bir sergiyle ziyaretçilere sunulacak. Modanın estetik kaygılardan sıyrılarak toplumsal bir mesaj verme aracına dönüşmesini hedefleyen bu projeden elde edilecek gelir, ilgili bir derneğe bağışlanarak sosyal sorumluluk halkasına dönüştürülecek.

Genç yeteneklerin heyecanı: Gelinlik tasarım yarışması finali

Sektöre yeni soluklar kazandırmayı amaçlayan ve bu yıl 16. kez düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması’nda geri sayım başladı. Finale kalan 15 yetenekli tasarımcı, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği’ne bağlı profesyonel mentörlerin rehberliğinde dikim süreçlerini tamamladı. 19 Ocak’taki büyük final gecesinde podyuma çıkacak olan bu tasarımlar, sektörün duayen isimlerinden oluşan jürinin karşısına çıkacak. Finalistler için üretim aşamasından sunuma kadar her detay, profesyonel bir deneyim ve kariyerleri için dev bir basamak niteliği taşıyor.

"Sessiz asalet" podyumda: Geçen yılın şampiyonundan özel performans

2025 yılındaki Gelinlik Tasarım Yarışması’nı birincilikle tamamlayan Öztürk Yıkılmaz, bu yıl kendi ismini taşıyan "performans defilesi" ile rüştünü ispat edecek. “Sessiz Asalet” ismini verdiği 20 parçalık koleksiyonunda geçmişin romantik kadın imgesini modern ve güçlü bir duruşla harmanlayan Yıkılmaz, pastel tonlar ve parlak satenler kullanarak 2027 trendlerini yorumladı. Büyük bir organizasyonun parçası olmanın bir tasarımcı için paradan çok daha değerli bir fırsat olduğunu vurgulayan Yıkılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ekibinin bu süreçteki desteğinin genç tasarımcılar için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Sektörel güç birliği ve ekonomik katkı

Üç gün boyunca sürecek olan IF Wedding Fashion İzmir, T.C. Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, TOBB, İzmir Ticaret Odası, EBSO, EİB gibi pek çok güçlü kurumun desteğiyle gerçekleştiriliyor. Ticari görüşmelerin, tasarım yarışmalarının ve yeni koleksiyon sunumlarının eş zamanlı yürüdüğü bu organizasyon, İzmir’in abiye ve gelinlik sektöründeki lider konumunu perçinlemeyi hedefliyor. Kurulacak yeni ihracat bağlantılarıyla ülke ekonomisine katma değer sağlaması beklenen fuar, tasarımın gücünü ticari başarıyla taçlandıracak.