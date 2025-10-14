Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi’nin kapsamlı yenileme çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuşan Evrensel Çocuk Merkezi Eğitim Kampüsü, güncellenen atölye ve planetaryum film programıyla kapılarını yeniden açtı. Başkan Yıldız Ünsal, “Bilimin, sanatın ve eğlencenin bir arada olduğu bu dünyaya tüm çocukları bekliyoruz” dedi.

Bilim, sanat ve eğlence yeniden buluştu

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye’de alanında ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Evrensel Çocuk Merkezi Eğitim Kampüsü’nde kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları tamamladı. Yalı Mahallesi’ndeki merkezde yapılan düzenlemelerle dinozor figürleri onarıldı ve koruma altına alındı, kazı alanı tamamen yenilendi, havuz bölümü düzenlendi.

Ayrıca, 2–6 yaş grubu için iç mekânda Pinokyo temalı oyun alanı oluşturuldu. Okul ziyaretlerinde öğrencilerin yemek yediği bölümdeki banklar da yenilenerek daha konforlu hale getirildi.

Atölye ve planetaryum programı yenilendi

Yeni dönemle birlikte atölye ve planetaryum film programı güncellenen merkez, hafta içi ve hafta sonu çocuklara bilimle eğlencenin iç içe geçtiği etkinlikler sunacak. 4–7 yaş grubuna yönelik Dino Kaşifler, Kuş Yuvası, Şirin Dinozorlar ve Güneş Sistemi atölyeleri; 8–12 yaş grubuna yönelik ise DNA Maketi, Renkli Mumlar ve Kilden Hayaller atölyeleri düzenlenecek.

Ege Bölgesi’nin en büyük planetaryumu olan merkezde çocuklar, Işığın Yolculuğu, Güneşin Ötesi, Ağaçların Yaşamıve Evrenin Sırları filmleriyle gökbilimle tanışacak. Filmler hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde izlenebilecek. Ziyaret saatleri hafta içi 09.00–18.00, hafta sonu 09.00–19.00 olarak belirlendi. Atölye ve film gösterimleri hakkında bilgi almak isteyenler 0 (232) 324 63 43 numaralı telefondan merkeze ulaşabilecek.

“Tüm çocukları bekliyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, merkezin çocuklar için sadece bir eğitim alanı değil, aynı zamanda hayal gücünü geliştiren bir keşif dünyası olduğunu belirtti. Başkan Ünsal, “Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü çocuklarımızın hayal gücünü genişletiyor, öğrenme isteğini büyütüyor. Biz bu merkezi yalnızca korumakla kalmıyor, her geçen gün yenileyerek geliştiriyoruz. Bilimi, sanatı ve eğlenceyi bir arada sunan bu merkezde güçlü, bilinçli ve özgüvenli nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz. Tüm aileleri çocuklarıyla birlikte bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyorum” dedi.