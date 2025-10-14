Basketbolda İzmir’in güçlü temsilcisi Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu’ndaki ilk maçına yarın çıkıyor. Petkimspor, kendi evinde Romanya ekibi CSM Corona Brasov’u ağırlayacak.

Karşılaşma, Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hedef: Gruptan lider çıkmak

C Grubu’nda mücadele edecek Aliağa Petkimspor, Avrupa arenasında yoluna devam edebilmek için çift devreli lig usulü oynanacak maçlarda liderlik koltuğunu hedefliyor.

4 takımdan oluşan grupta ilk sırayı alanlar doğrudan ikinci tura yükselirken, ayrıca en iyi 6 grup ikincisi de bir üst tura kalacak. Petkimspor haftaya, 22 Ekim’de Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK deplasmanında sahne alacak.

Geçen sezon tarih yazmıştı

Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinden çıkarak son 16 takım arasına kalma başarısı göstermişti.

Bu sezon ise hedefini daha da yukarı taşıyan İzmir temsilcisi, Europe Cup’ta kalıcı bir başarı grafiği yakalamak istiyor.

Whittaker yok, Scrubb sahada

Petkimspor’da Süper Lig’deki Fenerbahçe deplasmanında omzundan sakatlanan yıldız oyuncu Stanley Whittaker, 4 ila 6 hafta arası forma giyemeyecek.

Bu önemli eksikliği kapatmak için transfer edilen Kanadalı guard Philip Scrubb, yarınki karşılaşmada ilk kez Petkimspor formasıyla sahaya çıkacak.

Taraftar desteğiyle moral arayacak

Aliağa temsilcisi, Avrupa sahnesine kendi seyircisinin önünde çıkacak olmanın avantajını kullanmak istiyor. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, tribün desteğinin galibiyet yolunda belirleyici olacağını vurguladı. Aliağa Belediye Enka Spor Salonu’nda taraftarların maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.