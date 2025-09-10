2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Milli Takım, Letonya’daki finallerde Polonya’yı 91-77 yenerek 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı. Milliler, 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile finale çıkma mücadelesi verecek.
Karşıyaka eski oyuncuları milli takımda sahada
Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka, milli takım kadrosundaki eski oyuncularıyla gurur yaşıyor. Ay-yıldızlı formayla sahada olacak isimler:
-
Kenan Sipahi: 2015-2015 ve 2022’den geçen sezon ortasına kadar Karşıyaka’da kaptanlık yaptı. Milli takımın değişmez oyuncularından biri.
-
Adem Bona: Nijerya asıllı Türk oyuncu, profesyonel kariyerine Karşıyaka altyapısında başladı. 2024 NBA Draft’ında Philadelphia 76ers tarafından seçildi ve NBA’de kendini gösterdi.
-
Onuralp Bitim: Fenerbahçe forması giyen kısa forvet, 2019-2021 arasında Karşıyaka’da oynadı.
-
Sertaç Şanlı: Fenerbahçeli milli pivot, 2006-2009 arasında Karşıyaka altyapısında yetişti.
Milli takım, son olarak 2001 Avrupa Şampiyonası’nda final oynamıştı.
Karşıyaka Makedonya kampında ilk galibiyetini aldı
Yeni sezon öncesi Makedonya kampına başlayan Karşıyaka, hazırlık maçında KK Rabotnicki’yi 84-74 yendi. Sezon öncesi kadrosunu yenileyen yeşil-kırmızılılarda öne çıkan performanslar:
-
Michael Moore ve Chris Chioza: 15’er sayı
-
Charles Manning Jr: 13 sayı
-
Justin Aston: 11 sayı
-
Samet Geyik: 10 sayı
-
Ricky Tarrant: 8 sayı