Son Mühür/Gamze Eskiköy-Buca Belediyesi ana hizmet binasında dün başlayan işçi işgali bugün de sürdü. Geceyi binada geçiren işçiler, sabah saatlerinde belediye önünde yeniden bir araya geldi. İşçiler belediyeye giriş çıkışları kapatarak eylemlerini büyüttü. Bu nedenle birçok birimde hizmetler aksayacak.

İşçilerin alacakları 200 bin TL’yi aştı

Edinilen bilgilere göre, belediye emekçilerinin Haziran, Temmuz ve Ağustos ayı maaşları ödenmedi. Ayrıca toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan farkların da yatırılmadığı öğrenildi. En düşük işçi alacağının 200 bin TL’yi aştığı belirtilirken, sendika en az iki maaş ödenene kadar eylemlerin süreceğini duyurdu.

Başkan Duman: Cuma günü ödeme yapılacak

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, işçi eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamada Cuma gününü işaret etti. Duman, “Ödeme tutarının yarın netleşeceğini belirtmemize rağmen sendikanın eylem kararı almasını üzüntüyle karşılıyoruz. Cuma gününe kadar ödemenin yapılacağına dair taahhüdümüz ortadayken, alınan bu karar samimiyet ve iyi niyet ile bağdaşmamaktadır” dedi. Ancak işçiler kabul etmeyerek eylemlerini sürdürmeye devam etti.