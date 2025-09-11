Basketbol Süper Ligi’nde sezona 10 transferle yenilediği kadrosuyla giren Karşıyaka, Makedonya kampında katıldığı Bobi Petkovski Turnuvası’nı şampiyon olarak tamamladı.
Turnuvanın açılış maçında KK Rabotnicki’yi 84-74 yenen Kaf-Kaf, finalde Bora Pristina karşısında 78-59’luk skorla galip gelerek kupayı kazandı.
Ödüller ve oyuncu performansları
Kupayı takım kaptanı Mert Celep alırken, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) ise Karşıyaka’nın yeni yabancılarından Chris Chiozza seçildi.
Bora Pristina maçında öne çıkan oyuncular:
-
Charles Manning: 16 sayı
-
Michael Moore: 15 sayı
-
Justin Aston: 13 sayı
Karşıyaka, turnuvadaki başarıyla yeni sezona moralli bir başlangıç yapmış oldu.
