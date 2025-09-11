Bu yıl beşinci kez düzenlenen Gran Fondo İzmir, 14 Eylül Pazar günü Seferihisar Sığacık’ta bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Ege’nin tarih ve doğayla iç içe noktası Sığacık, yarışın heyecanına ev sahipliği yapacak.

İzmir Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecek etkinlik, her seviyeden bisikletçiye açık iki farklı parkur sunacak.

Parkurlar ve kategoriler

Yarışta 92,9 kilometrelik uzun parkur ve 45,9 kilometrelik kısa parkur olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Genel klasman, tüm yaş gruplarındaki erkek ve kadın sporculara açık olacak. Ayrıca:

Tandem kategorisi: İki kişilik bisiklet ekipleri için özel olarak düzenlendi.

Paralimpik kategori: Engelli sporcuların katılımını teşvik ediyor ve eşit yarış deneyimi sunuyor.

Katılımcılar, Sığacık’ın mavi kıyıları, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri eşliğinde pedal çevirecek.

Program belli oldu

Yarış, 14 Eylül Pazar günü saat 08.00’de başlayacak, ödül töreni ise 13.00’te Sığacık Sahil Parkı’nda gerçekleştirilecek.