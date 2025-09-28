Karşıyaka Belediyesi’ne İzmir Büyükşehir Meclisi kararıyla tahsis edilen 6300 Sokak’taki Şemikler Halı Saha Tesisleri için yeni fiyat düzenlemesi gündeme taşındı. Teklife göre, gündüz kullanım ücreti KDV dahil 300 TL, akşam kullanım ücreti ise saat 19.00’dan itibaren KDV dahil 1300 TL olacak. Ücretlerin tahsilatı ve tesisin bakım-onarım giderleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yürütülecek

Bilim Merkezi için protokol

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün önergesiyle, İzmir Bakırçay Üniversitesi iş birliğiyle “Karşıyaka Bilim Merkezi” projesi planlandı. Belediye Başkanı’na protokol imzalama yetkisi verilmesi kararlaştırılacak. Proje ile gençlerin bilim ve teknoloji alanında erken yaşta eğitim alması hedefleniyor.

İmar planı revizyonu ve taşınmaz satışları

Cumhuriyet 2. Etap’ta dönüşüm sürecinin hızlandırılması için imar planı revizyonu gündeme gelirken, Mavişehir ve Atakent’teki bazı belediye taşınmazlarının KENT A.Ş.’ye ayni sermaye aktarımı görüşülecek. Ayrıca Şemikler Mahallesi’nde belediyeye ait hissenin Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmesiyle yeni bir okul yapımı planlanıyor.