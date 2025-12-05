Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, bu yıl 19’uncu kez düzenlenen Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi’nde “Gelecek için Sürdürülebilir Turizm” temasıyla yer aldı. Öğrenciler, tasarladıkları “Turizm Tabu” oyunu ile katılımcılara sürdürülebilirlik kavramını eğlenceli şekilde anlatarak dikkat çekti.

Fuarizmir’de gerçekleşen organizasyonda özel bir stant kuran öğrenciler; soruları doğru yanıtlayan katılımcılara çarkı çevirme hakkı vererek tohumlu kalem ve sürdürülebilirlik mesajları içeren magnetler hediye etti. Turizm profesyonelleriyle tanışma fırsatı bulan gençler, fuar aracılığıyla yeni iş ve staj imkanları da elde etti.

Sektör temsilcilerinden yoğun ilgi

İEÜ standını İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ile yönetim ve meclis üyeleri ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ organizasyonuyla düzenlenen fuar, dünyanın dört bir yanından turizm sektör temsilcilerini bir araya getirdi. İEÜ’lü öğrenciler de bu büyük buluşmada unutulmaz bir deneyim yaşadı.

“Sürdürülebilirlik artık bir zorunluluk”

İEÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi Edit Habif, fuarın öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu fuar, öğrencilerimizin sektörle gerçek bağ kurmasını, mesleki özgüvenlerini geliştirmesini ve profesyonel dünyayı yakından tanımasını sağladı. Turizmde sürdürülebilirlik artık bir tercih değil, zorunluluk. Karbon ayak izinin azaltılması, yerel kültürün desteklenmesi, kaynakların korunması gibi başlıklar geleceğin turizmini belirliyor. Üniversitemiz de bu dönüşümü besleyen bir eğitim anlayışı benimsiyor.”

“Küçük adımlar büyük fark yaratır”

Habif, öğrencilerin tasarladığı “Turizm Tabu” oyununa işaret ederek, “Bu oyun sayesinde ziyaretçiler hem eğlendi hem de sürdürülebilirliğin önemine dair farkındalık kazandı. Tohumlu kalemler ve sürdürülebilirlik temalı hediyeler ise küçük adımların bile büyük etki yaratabileceğini hatırlatan anlamlı simgeler oldu. Program olarak sürdürülebilir turizm farkındalığını büyüten her adımın yanında olacağız” dedi.