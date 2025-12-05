Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir'in ve Kemeraltı'nın tanınmış esnaflarından Aykut Yenice, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası'na başkanlığına aday olduğunu kamuoyuna açıkladı.

Aykut Yenice: Dostlarımdan gelen adaylık çağrılarına kayıtsız kalamadık

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Türkmen Özbek Yemekleri Lokantası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Aykut Yenice, "Sektörümüzde yaşadığımız sıkıntı o kadar çok ki. İşte bu nedenle esnaf dostlarımdan gelen adaylık çağrılarına kayıtsız kalamadım ve İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası'na başkanlığına aday oldum." diye konuştu.

Yenice projelerini açıkladı

Yoğun bir katılımla gerçekleşen basın toplantısında seçildiği takdirde yapacağı projelerden bahseden Aykut Yenice, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'den başlayan yolculuğumuz Edirne'den, Kars'a, Sinop'tan, Hataya yılmadan dolaşarak esnaflarımızın sorunlarına çözüm ürettik. Esnaflardan gelen çağrılara kayıtsız kalamadım ve biz yine birlikte başarmak için geliyoruz. Sektöre hizmet vermiş yönetim kurulumuzdaki isimlerle esnafımızın sorunlarını çözmek için yola çıkıyoruz.

Kısa vadede çözümlenecek sorunlarımızın yanısıra, sektöre gerekli saygınlığın ve değerin yeniden kaaandırılması konusundaki vizyon projelerimizi de şöyle sıralayabiliriz; İzmir Gastronomi Müzesi, Gastronomi Fuarları, Gastronomi Yarışmaları, Basılı Dijital Dergi, İlgeo Prof Mobil Uygulama, Gelişmiş İnteraktif İnternet Sitesi. 25 Ocak'ta yapılacak seçime kadar sektörümüzdeki gelişmeleri aktarmak için daha çok birlikte olmayı ve soruları içtenlikle yanıtlamayı düşünüyoruz."

"Oda yetkisiz ve kifayetsiz ellerde"

Son olarak, mevcut oda başkanını ve son günlerde yaşanan zehirlenme vakaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Aykut Yenice, "Masum aile öldükten sonra midyeciyi ve kokoreççiyi tutukladılar ancak olay bambaşka bir şey çıktı, araştırmadan yargılanma yapıldı ve bunun sonucunda bizim sektörümüz yaralandı.

Midye bu kent için önemli bir sektör, kokoreç bu kent için önemli bir değer. Önce çuvaldızı kendine batıracaksın, odanın suçu ne? Bütün suç siyasilerin 2005 yılında esnaf yasası parlamentoda revize edilirken o günün kanun yapısı kafasına göre bir şeyler yaptı. Esnaf bunların bedelini ödüyor. Bugün ki oda başkanının Gültepe'deki dükkanına bakın anlarsınız. Bu beyefendinin zabıta kardeşi müdürünün dükkanına bakın anlarsınız. Oda yetkisiz ellerde kifayetsiz ellerde." dedi.