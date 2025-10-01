Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi Afet Eğitim Merkezi, yeni eğitim döneminde öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmeye devam ediyor. İlk konuklar olan Özel Saint Joseph Fransız Lisesi öğrencileri, depremden sele kadar birçok afet senaryosunun işlendiği teorik ve uygulamalı eğitimlere katıldı.

Afet bilinci için ilk ders

Karşıyaka Belediyesi, afetlere hazırlıklı bir toplum hedefiyle Afet Eğitim Merkezi çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor. Örnekköy Şantiye Tesisleri içerisinde yer alan merkezde yeni dönemin ilk öğrenci eğitimi gerçekleştirildi. Özel Saint Joseph Fransız Lisesi öğrencileri, merkezde afet bilincine yönelik programlara katılarak teorik ve uygulamalı deneyimler kazandı.

Simülasyonlarla hayati deneyim

Afet Eğitim Merkezi’nde verilen 120 dakikalık ücretsiz program; deprem, yangın, sel gibi afetlerin yanı sıra tsunami, heyelan ve zemin sıvılaşması simülasyonlarını içeriyor. Öğrenciler, enkaz koridorundan duman kaçış istasyonuna kadar birçok uygulama alanında afet anında yapılması gerekenleri deneyimledi. Program kapsamında ilk yardım uygulamaları ve arama-kurtarma teknikleri de aktarıldı.

“Afet bilinciyle donanmış bireyler yetiştiriyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, afet eğitimlerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Deprem, yangın ve sel gibi afetlerin ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurduğunu sık sık yaşıyoruz. Hazırlıklı olmak, özellikle çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmek hayati önem taşıyor. Amacımız, afet bilinci yüksek, panik anında doğru adımlar atabilen bireyler yetiştirmek. Tüm okullarımızı bu eğitimlerden faydalanmaya davet ediyorum.”