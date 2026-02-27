İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki başka bir tesise de sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında iki fabrikada da büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Alevler kısa sürede yayıldı

Yangın, Subaşı Mahallesi’nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde saat 14.45 sıralarında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı bildirilen yangında, tesis içerisindeki yanıcı materyallerin tutuşmasıyla alevler hızla yayıldı.

Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangın, rüzgarın da etkisiyle yan taraftaki başka bir fabrikaya sıçradı. Bölgeden yükselen siyah dumanlar çevre mahallelerden de görüldü.

Çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, her iki tesiste etkili olan alevlere müdahale ederek yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemeye çalıştı.

Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, iki fabrikada da ciddi maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Hasar büyük, inceleme başlatıldı

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, tesislerde detaylı hasar tespiti çalışması yürütüyor.

Sanayi bölgelerinde art arda yaşanan yangınlar, geri dönüşüm tesislerindeki yangın güvenliği önlemlerini yeniden gündeme getirdi. Yetkililerin hazırlayacağı raporun ardından yangının kesin çıkış sebebi netlik kazanacak.