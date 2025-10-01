Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Kiraz ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, önemli bir değişimle başladı. 2019 yılında açılan ve 2023-2024 döneminde ilk mezunlarını veren Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi, bu yıl itibariyle Kiraz’daki faaliyetlerine son vererek, 30 Temmuz 2025 tarihi itibariyle Buca’daki 9 Çeşmeler Kampüsü’ne taşındı.

FAKÜLTENİN YERİNİ MESLEK YÜKSEKOKULU ALDI

Veterinerlik Fakültesi'nin taşınmasının ardından boşalan kampüs binasında, yine Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde eğitim verecek olan Kiraz Meslek Yüksekokulu (MYO) faaliyete geçti. İki yıllık eğitim verecek yüksekokul, yeni dönemde 84 öğrenciyle ders başı yaptı.

BAŞKAN ÇOŞKUN: “BU DEĞİŞİM İLÇEMİZ İÇİN DAHA FAYDALI OLACAK”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Çoşkun, fakültenin taşınma sürecine ve yerine gelen MYO’nun ilçe potansiyeline dair açıklamalarda bulundu.

Veterinerlik Fakültesi döneminde altyapı eksiklikleri nedeniyle birçok öğrencinin yatay geçişle ilçeden ayrıldığını belirten Çoşkun, şu ifadeleri kullandı:

“Kiraz’da üniversitenin altyapısı tam oturmadığından dolayı çok fazla yatay geçiş yaşandı. 60 öğrenciyle başlayan fakülte döneminde, sadece 6 öğrenci mezun olabildi. Öğretim üyeleri için Kiraz’ın coğrafi konumu da bir engeldi. Şimdi ise daha sürdürülebilir bir yapı kuruldu. MYO’da 2 yıllık 84 kişilik kontenjan açıldı. Yeni yapılan KYK yurduyla birlikte hem öğrenciler hem de ilçe esnafı için daha faydalı bir ortam oluşacak. Kiraz esnafı ve halkı da bu durumdan memnun olacaktır.”