İzmir Bakırçay Üniversitesi ile Karşıyaka Belediyesi arasında Bilim Merkezi kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında hayata geçirilecek merkezde, çocuklar ve gençler için uygulamalı eğitim programları düzenlenecek.

Bilim kültürü toplumla buluşacak

İmzalanan protokolle birlikte üniversitenin akademik birikimi, yerel yönetimin imkânlarıyla bir araya getirilecek. Kurulacak Bilim Merkezi’nde atölye çalışmaları, seminerler ve bilim şenlikleri düzenlenerek öğrencilerin bilimsel süreçlere aktif katılımı sağlanacak.

Merkezin temel hedefi; erken yaşta bilimle tanışmayı teşvik etmek, araştırma motivasyonunu artırmak ve bilimsel düşünme alışkanlığını yaygınlaştırmak olarak açıklandı.

Uygulamalı eğitim ve atölyeler öne çıkacak

Protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerde öğrenciler, teorik bilgilerini uygulama imkânı bulacak. Atölye çalışmaları sayesinde eleştirel düşünme, problem çözme ve üretkenlik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bilim şenlikleri ve interaktif etkinliklerle merkezin, yalnızca öğrenciler için değil, aileler ve bölge halkı için de bir bilim buluşma noktası olması planlanıyor.

Rektör Akpınar: “Bilimi toplumun her kesimine ulaştırmayı önemsiyoruz”

Rasim Akpınar, üniversitenin toplumsal katkı vizyonu doğrultusunda bilimin akademik sınırların ötesine taşınmasını önemsediklerini belirtti. Akpınar, bu iş birliğiyle gençlerin merak duygusunu besleyen ve bilimsel üretimi teşvik eden bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sürdürülebilir eğitim modeli hedefleniyor

Yetkililer, Bilim Merkezi’nin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir eğitim modeliyle faaliyet göstermesini planladıklarını kaydetti. Üniversite-yerel yönetim iş birliğiyle hayata geçirilen projenin, İzmir’de bilim odaklı sosyal projelere örnek teşkil etmesi bekleniyor.