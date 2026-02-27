İzmir’in Menemen ilçesinde bir depoda meydana gelen iş kazasında, geri manevra yapan tırın altında kalan başka bir tır şoförü yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde yaşanan olay, sabah vardiyasındaki sürücülerin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Gece saatlerinde meydana geldi

Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçedeki bir depolama alanında yaşandı. İddiaya göre geri manevra yapan bir tır, park halindeki başka bir tırın yanında bulunan şoförü dorsenin altına aldı.

Kazanın gece boyunca fark edilmediği, sabah saatlerinde bölgedeki diğer sürücülerin yerde hareketsiz yatan kişiyi görmesi üzerine durumun ortaya çıktığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, tırın altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, depo sahasında güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kimliği açıklanmayan şoförün kesin ölüm nedeni yapılacak adli tıp incelemesiyle netlik kazanacak.

Sürücü gözaltına alındı

Kazaya karışan tırın sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Sürücünün ilk beyanında, park alanındaki zeminin çamur ve çukurlarla dolu olduğunu, aracın manevra sırasında sarsıldığını ve bu nedenle kazayı fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri, depo sahasındaki güvenlik koşulları ve manevra alanına ilişkin detaylı inceleme başlattı.

İş güvenliği yeniden gündemde

Yaşanan olay, depo ve lojistik alanlarında iş güvenliği önlemlerinin yeterliliğini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle gece saatlerinde yapılan manevralarda görüş açısının sınırlı olması nedeniyle ek güvenlik tedbirlerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.