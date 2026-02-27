Son Mühür/ Emine Kulak- Geçtiğimiz aylarda kolon kanseri nedeniyle vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için bugün İzmir’in Bornova Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gülşah Durbay Gençlik Merkezi Ergene mahallesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa ev sahibi Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Gökçe Gökçen, CHP Grupbaşkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Millî Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çevre ilçe belediye başkanları Durbay’ın anne ve babası, partililer ve vatandaş katıldı.

Başarır: Gülşah Durbay’ı özlüyoruz

CHP Grupbaşkanvekili Ali Mahir Başarır, “ Yakın bir zamanda kardeşimizi toprağa verdik. Bir aile bireyini kaybetmenin acısını yaşıyorsun. Gülşah’da bu partinin ailesiydi. Her ayrılık çok zor bir şey ama ayrılıkların en acısı ölüm. O gün hepimiz için çok zor geçen andı. Ama sabretmeyi, alışmayı denedik. Çok zor oluyor. Acılar gün geçtikçe daha da büyüyor. Ben Ömer Başkan’a çok teşekkür ediyorum. Her İzmir’e gelen Gülşah’ı tanıyacak, hatırlayacak. Gülşah’ı çok özlüyoruz” dedi.

“AK Partili İnan’ı ciddiye almayın, dikkate alınacak biri değil”

Konuşmasında AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’a ‘haydi’ diye seslenen Başarır, “ AK Parti’nin Genel Sekreteri’nin söylediklerini duydum. Dedim ki dikkate almayın, önemsemeyin. Dikkate alınacak biri değil. O belediye başkanlarına da talimat vermeye başlamıştı. Ali Mahir Başarır’ı İzmir’e sokmayın demişti. Ben o aslan parçasına şunu söyleyeyim; Ben izmir’deydim elimi koluma sallayarak pazarda sokakta dolaşıyorum benim bir tane korumam yok. İkincisi de İzmir’e sen vize mi koydun. İzmir’e vizeyi örnek aldığın öve öve bitiremeyen içişleri bakanının örnek aldığı İskilitli Atıf’ın hayaliydi İzmir’e vize ile girmek. Ama Mustafa Kemal ve arkadaşları, İzmir’e rahatça gelebiliyorsa insanlar burası bizimse, vizesizse bize borçlu. Pek de ciddiye almayın. O İzmir’in milletvekili olabilseydi yine atamız imzası Büyükşehir’e verdiği Vakıf Binası’na el konulurken 1 dakika derdi. Alsancak Limanı varlık fonu tarafından Albayrak’lara verilirken bir dakika derdi ama diyemedi. Onun İzmir ile hiçbir alakası yok. Yakında İzmir’den milletvekili bile olamayacak. Emin olun. Benim ona bir tavsiyem var. Evlat yüreğin yetiyorsa, Karşıyaka’da, Bornova’da gir koluma İzmir’de gezelim. Kim gezebiliyor, kim gezemiyor. Haydi! Yüreğin yetiyorsa. Bu ülkede doğru işler yapılacaksa bu iktidarın gitmesi gerekiyor. Bu iktidar gitmeden kimseye huzur yok” dedi.