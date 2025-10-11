Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde düzenlenen “Enerji ve İnovasyon Günleri” etkinliğine katıldı. Başkan Yıldız Ünsal, “Gençlerin yaratıcı fikirleriyle şekillenen bir gelecek için girişimciliği desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Enerji ve İnovasyon Günleri” etkinliğinde yer aldı. Üç gün süren programda merkez yöneticileri, Karşıyaka Kolektif’in faaliyetlerini ve girişimcilik ekosistemine katkılarını anlattı.

İlham veren hikâyeler paylaşıldı

Etkinlikte Kolektif Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Hülya Gürcaner ve merkez yöneticisi Rafet Yacan, merkezin çalışma modeli, mentorluk programları ve sürdürülebilir iş modellerine dair kapsamlı bir sunum yaptı. Katılımcılar, Karşıyaka Belediyesi’nin yenilikçi fikirleri destekleyen projeleri hakkında bilgi aldı.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden birinde girişimciler Barış Güleç ve Talha Erkaslan, öğrencilerle buluşarak iş fikirlerini hayata geçirirken yaşadıkları deneyimleri paylaştı. Genç girişimciler, sürecin zorluklarını ve başarıya giden adımlarını anlatarak öğrencilere ilham verdi.

Karşıyaka öncü kentlerden biri olacak

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, gençlerin üretim sürecine aktif katılımını önemsediklerini belirterek, “Kolektif Girişimcilik Merkezimiz, gençlerin fikirlerine rehberlik eden, onları cesaretlendiren bir merkez haline geldi. Üniversitelerle kurulan iş birlikleri ortak üretim kültürünü güçlendiriyor. Gençlerimizin enerjisi ve yaratıcılığıyla geleceği birlikte şekillendireceğiz. Karşıyaka’yı girişimcilik ekosisteminin öncü kentlerinden biri yapmak için çalışıyoruz,” dedi.