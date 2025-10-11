Son Mühür/ Beste Temel - Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, sendikanın birlik ve dayanışma ruhuyla emek, vatan ve cumhuriyet değerlerine sahip çıktığını belirterek, “Bizim davamız sadece bir sendika davası değil, aynı zamanda emek, vatan ve adalet davasıdır” dedi.

Emek ve dayanışma vurgusu

Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, yaptığı konuşmada sendikanın kuruluş felsefesinin, emek, vatan ve cumhuriyet değerlerine bağlılık üzerine inşa edildiğini söyledi. “Tüm Yerel Sen, kurtuluşun ve kuruluşun ışığında, 9 Eylül kararlılığıyla yola çıktı,” diyen Erdağ, örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekti.

“Biz bu vatanın gerçek sahipleriyiz”

Erdağ, sendikanın çıkar için değil, emekçinin onuru ve halkın refahı için var olduğunu belirterek, “Biz bu ülkenin emekçileri, bu vatanın gerçek sahipleriyiz. Tüm Yerel Sen makam ya da koltuk için değil, adalet ve eşitlik için mücadele eder,” dedi.

Şehitlere saygı, ihanete tepki

Konuşmasında şehitleri rahmetle anan Erdağ, TBMM’de atılan bölücü sloganlara da tepki gösterdi: “O sözler, şehitlerimizin hatırasına ve Cumhuriyetimizin değerlerine ihanettir. Biz o ihanete karşı dimdik duruyoruz!”

“Yaşasın emek, yaşasın Cumhuriyet”

Tüm Yerel Sen’in mücadelesinin yalnızca bir sendika hareketi değil, aynı zamanda bir değerler davası olduğunu vurgulayan Erdağ, sözlerini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz” sözüyle tamamladı. “Yaşasın emek, yaşasın örgütlü mücadele, yaşasın Cumhuriyet!” dedi.